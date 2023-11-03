Gecekondu mahallesinden lüks villaya! İşte Dilan Polat ile Engin Polat’ın 5 yıl içinde değişen hayat hikayesi! Komşuları anlattı

Dilan Polat ile Engin Polat, ultra lüks hayatlarının her detayını sosyal medyada yayınlayarak adlarını geniş kitlelere duyurdu. Bu şatafatlı, lüks yaşamın ardından ise kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik iddiaları ortaya atıldı. Tüm bu suçlamalarla gözaltına alınan çoğunluğu Polat ailesi mensubu 17 şahsın sorgusuna dün başlandı. Mahkeme kararı merakla beklenirken Dilan Polat ile Engin Polat'ın 5 yıl önce gecekondu mahallesinde oturdukları ortaya çıktı. Polat çiftinin gecekondu mahallesindeki komşuları ise o günleri anlattı. İşte Dilan Polat ile Engin Polat'ın gecekondu mahallesinden lüks villaya uzanan hayat hikayesi...
Şatafatlı, lüks yaşamlarını her fırsatta sosyal medyada yayınlayan Dilan Polat ile Engin Polat, İstanbul'da önceki gece düzenlenen operasyonlarla, örgütlü bir şekilde kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla gözaltına alındı.
CİLDİ İÇİN VİTAMİN İSTEDİ!
Dilan Polat'ın, nezarethane ortamının cildine zarar verdiğini ileri sürerek hem sağlıklı ortam, hem de cildi için kullandığı vitamin ilaçlarının getirtilmesini istediği, polisin bu isteği geri çevirdiği belirtildi.
ANNEANNESİNİN ÜZERİNE ŞİRKET KURMUŞ!
İncelemelerde, kara para aklama faaliyetleri doğrultusunda, kardeşlerinden, baldızına kadar birçok aile bireyinin üzerine şirket kurduğu tespit edilen Engin Polat'ın anneannesi Zehra Yılmaz'ın üzerine de şirket kurduğu öğrenildi.