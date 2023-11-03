Gecekondu mahallesinden lüks villaya! İşte Dilan Polat ile Engin Polat’ın 5 yıl içinde değişen hayat hikayesi! Komşuları anlattı

Dilan Polat ile Engin Polat, ultra lüks hayatlarının her detayını sosyal medyada yayınlayarak adlarını geniş kitlelere duyurdu. Bu şatafatlı, lüks yaşamın ardından ise kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik iddiaları ortaya atıldı. Tüm bu suçlamalarla gözaltına alınan çoğunluğu Polat ailesi mensubu 17 şahsın sorgusuna dün başlandı. Mahkeme kararı merakla beklenirken Dilan Polat ile Engin Polat'ın 5 yıl önce gecekondu mahallesinde oturdukları ortaya çıktı. Polat çiftinin gecekondu mahallesindeki komşuları ise o günleri anlattı. İşte Dilan Polat ile Engin Polat'ın gecekondu mahallesinden lüks villaya uzanan hayat hikayesi...