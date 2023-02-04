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Haberler Magazin Kıvanç bu hal ne "Şu ayakkabıyı kralı giyse linçlenir adamda akıyor" Kıvanç Tatlıtuğ dillere düştü dost başa düşman ayağa derler ama...

Kıvanç bu hal ne "Şu ayakkabıyı kralı giyse linçlenir adamda akıyor" Kıvanç Tatlıtuğ dillere düştü dost başa düşman ayağa derler ama...

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, çocukları Kurt Efe geçtiğimiz günlerde biraz da olsa yüzünü göstermişti. Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medya yayılan bir fotoğrafı olay yarattı. Nedeni ise giyiği kot pantolon ve ayakkabıları.

04.02.2023 16:46 - Son Güncelleme: 04.02.2023 16:46
Kıvanç bu hal ne Şu ayakkabıyı kralı giyse linçlenir adamda akıyor Kıvanç Tatlıtuğ dillere düştü dost başa düşman ayağa derler ama...

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.

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Kıvanç bu hal ne Şu ayakkabıyı kralı giyse linçlenir adamda akıyor Kıvanç Tatlıtuğ dillere düştü dost başa düşman ayağa derler ama...

Uzun süredir ekrandan uzak kalan Kıvanç Tatlıtuğ şu sıralar Serenay Sarıkaya'yla başrollerini paylaştığı yeni projesiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.

Kıvanç bu hal ne Şu ayakkabıyı kralı giyse linçlenir adamda akıyor Kıvanç Tatlıtuğ dillere düştü dost başa düşman ayağa derler ama...

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar.

Kıvanç bu hal ne Şu ayakkabıyı kralı giyse linçlenir adamda akıyor Kıvanç Tatlıtuğ dillere düştü dost başa düşman ayağa derler ama...

Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu.

Kıvanç bu hal ne Şu ayakkabıyı kralı giyse linçlenir adamda akıyor Kıvanç Tatlıtuğ dillere düştü dost başa düşman ayağa derler ama...

Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ'un paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelmişti.

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