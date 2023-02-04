Kıvanç bu hal ne "Şu ayakkabıyı kralı giyse linçlenir adamda akıyor" Kıvanç Tatlıtuğ dillere düştü dost başa düşman ayağa derler ama...
Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, çocukları Kurt Efe geçtiğimiz günlerde biraz da olsa yüzünü göstermişti. Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı diziyle ekrana dönmeye hazırlanan Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal medya yayılan bir fotoğrafı olay yarattı. Nedeni ise giyiği kot pantolon ve ayakkabıları.
04.02.2023 16:46 - Son Güncelleme: 04.02.2023 16:46
Uzun süredir ekrandan uzak kalan Kıvanç Tatlıtuğ şu sıralar Serenay Sarıkaya'yla başrollerini paylaştığı yeni projesiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor.
Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar.
Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ'un paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelmişti.