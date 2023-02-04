"At gibi aşık olan" İrem gazı aldı bir kere "Bakın bakın kudurun" Tepeden tırnağı taşlı elbisesiyle İrem Derici olay
Meslektaşı Cem Belevi ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminde yer alan İrem Derici'nin adı ayrılık sonrası Kurtuluş Kuş ile anılmıştı. Geçen günlerde yaptığı bir açıklamada "At gibi aşığım" diyen İrem Derici'nin Survivor'ın eski yarışmacılarından Atakan Işıktutan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı. Önceki gün bir mekanda sahne alan yaptığı "Bakın bakın kudurun" paylaşımıyla olay oldu.
04.02.2023 17:08 - Son Güncelleme: 04.02.2023 17:08
KURUÇEŞME'DE EĞLENCE
Önceki röportajlarında Rizeli bir sevgili istediğini dile getiren İrem Derici, geçtiğimiz gece istediği gibi Rizeli olan yeni sevgilisi Atakan Işıktutan ile Kuruçeşme'de bir mekanda objektiflere takılmıştı.
Mekandan ilk olarak ayrılan popçu, "Atakan Bey ile beraberdiniz, 'Artık aşk doğrulandı' diyebilir miyiz?" sorusuna, "Bilemiyorum" yanıtını vermişti.