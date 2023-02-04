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"At gibi aşık olan" İrem gazı aldı bir kere "Bakın bakın kudurun" Tepeden tırnağı taşlı elbisesiyle İrem Derici olay

Meslektaşı Cem Belevi ile yaşadığı aşkla uzun süre magazin gündeminde yer alan İrem Derici'nin adı ayrılık sonrası Kurtuluş Kuş ile anılmıştı. Geçen günlerde yaptığı bir açıklamada "At gibi aşığım" diyen İrem Derici'nin Survivor'ın eski yarışmacılarından Atakan Işıktutan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı. Önceki gün bir mekanda sahne alan yaptığı "Bakın bakın kudurun" paylaşımıyla olay oldu.

04.02.2023 17:08 - Son Güncelleme: 04.02.2023 17:08
At gibi aşık olan İrem gazı aldı bir kere Bakın bakın kudurun Tepeden tırnağı taşlı elbisesiyle İrem Derici olay

İrem Derici bir dönem Survivor'da yarışan Atakan Işıktutan'la aşk yaşıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
At gibi aşık olan İrem gazı aldı bir kere Bakın bakın kudurun Tepeden tırnağı taşlı elbisesiyle İrem Derici olay

KURUÇEŞME'DE EĞLENCE

Önceki röportajlarında Rizeli bir sevgili istediğini dile getiren İrem Derici, geçtiğimiz gece istediği gibi Rizeli olan yeni sevgilisi Atakan Işıktutan ile Kuruçeşme'de bir mekanda objektiflere takılmıştı.

Mekandan ilk olarak ayrılan popçu, "Atakan Bey ile beraberdiniz, 'Artık aşk doğrulandı' diyebilir miyiz?" sorusuna, "Bilemiyorum" yanıtını vermişti.

At gibi aşık olan İrem gazı aldı bir kere Bakın bakın kudurun Tepeden tırnağı taşlı elbisesiyle İrem Derici olay

"RİZELİLERE SELAMLAR"

Derici'den birkaç dakika sonra da mekandan çıkan Atakan Işıktutan ise aşk sorularına "Arkadaşlar ben alışık değilim böyle kameralara, teşekkür ederim. Rizelilere selamlar" demişti.

At gibi aşık olan İrem gazı aldı bir kere Bakın bakın kudurun Tepeden tırnağı taşlı elbisesiyle İrem Derici olay

Önceki gün bir mekanda sahne alan Derici yaptığı paylaşımlar gündemde.

At gibi aşık olan İrem gazı aldı bir kere Bakın bakın kudurun Tepeden tırnağı taşlı elbisesiyle İrem Derici olay

Tepeden tırnağa taşlı elbisesiyle kendisini çeken Derici "Ne diyoruz bakın bakın kudurun" ifadelerini kullandı.

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