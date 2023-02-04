"At gibi aşık olan" İrem gazı aldı bir kere "Bakın bakın kudurun" Tepeden tırnağı taşlı elbisesiyle İrem Derici olay

KURUÇEŞME'DE EĞLENCE

Önceki röportajlarında Rizeli bir sevgili istediğini dile getiren İrem Derici, geçtiğimiz gece istediği gibi Rizeli olan yeni sevgilisi Atakan Işıktutan ile Kuruçeşme'de bir mekanda objektiflere takılmıştı.

Mekandan ilk olarak ayrılan popçu, "Atakan Bey ile beraberdiniz, 'Artık aşk doğrulandı' diyebilir miyiz?" sorusuna, "Bilemiyorum" yanıtını vermişti.