Kıvanç bu hal ne "Fayans lobisi Kıvanç'ı ele geçirmiş" Kıvanç Tatlıtuğ dillere düştü yeni imajıyla son halini gören inanamadı
Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, çocukları Kurt Efe geçtiğimiz günlerde biraz da olsa yüzünü göstermişti. Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı diziyle ekrana dönen Kıvanç Tatlıtuğ'un son hali sosyal medyayı salladı. Nedeni ise dişleri. İmaj değişikliğine giden Kıvanç, dikkatleri gözlerden kaçmayınca sosyal medyanın diline düştü.
16.03.2023 11:58 - Son Güncelleme: 16.03.2023 11:59
Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar.
Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ'un paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelmişti.