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Haberler Magazin Kıvanç bu hal ne "Fayans lobisi Kıvanç'ı ele geçirmiş" Kıvanç Tatlıtuğ dillere düştü yeni imajıyla son halini gören inanamadı

Kıvanç bu hal ne "Fayans lobisi Kıvanç'ı ele geçirmiş" Kıvanç Tatlıtuğ dillere düştü yeni imajıyla son halini gören inanamadı

Özel hayatlarını gözlerden uzak tutmayı tercih eden Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, çocukları Kurt Efe geçtiğimiz günlerde biraz da olsa yüzünü göstermişti. Şimdilerde Serenay Sarıkaya ile başrollerini paylaştığı diziyle ekrana dönen Kıvanç Tatlıtuğ'un son hali sosyal medyayı salladı. Nedeni ise dişleri. İmaj değişikliğine giden Kıvanç, dikkatleri gözlerden kaçmayınca sosyal medyanın diline düştü.

16.03.2023 11:58 - Son Güncelleme: 16.03.2023 11:59
Kıvanç bu hal ne Fayans lobisi Kıvanç’ı ele geçirmiş Kıvanç Tatlıtuğ dillere düştü yeni imajıyla son halini gören inanamadı

Türkiye'nin en yakışıklı jönleri arasında yer alan Kıvanç Tatlıtuğ, modacı Başak Dizer ile 6 yıl önce nikah masasına oturmuştu. Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi 15 Nisan'da kucaklarına almıştı.

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Kıvanç bu hal ne Fayans lobisi Kıvanç’ı ele geçirmiş Kıvanç Tatlıtuğ dillere düştü yeni imajıyla son halini gören inanamadı

Bebek müjdesiyle sevenlerini heyecanlandıran Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer çifti, oğulları Kurt Efe'yi adeta sır gibi sakladılar.

Kıvanç bu hal ne Fayans lobisi Kıvanç’ı ele geçirmiş Kıvanç Tatlıtuğ dillere düştü yeni imajıyla son halini gören inanamadı

Kıvanç Tatlıtuğ çiftinin oğulları Kurt Efe'nin altın sarısı saçları ile babası Kıvanç Tatlıtuğ'a benzediği bebek görmesine gidenler tarafından duyurulmuştu.

Kıvanç bu hal ne Fayans lobisi Kıvanç’ı ele geçirmiş Kıvanç Tatlıtuğ dillere düştü yeni imajıyla son halini gören inanamadı

Kıvanç Tatlıtuğ, son olarak kız kardeşi Melisa Tatlıtuğ'un paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelmişti.

Kıvanç bu hal ne Fayans lobisi Kıvanç’ı ele geçirmiş Kıvanç Tatlıtuğ dillere düştü yeni imajıyla son halini gören inanamadı

Yeni projesiyle ekrana dönmeye hazırlanan Tatlıtuğ bu kez tarzıyla gündemde.

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