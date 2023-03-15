80'i deviren Şevket Altuğ'un eşi çıka çıka bakın kim çıktı! Yeşilçam'ın usta ismi Şevket Altuğ'un paylaşımı sonrası merak edildi
Yeşilçam'ın usta isimlerinden biri olan, Süper Baba dizisiyle hafızalara kazınan Şevket Altuğ 80. yaşı devirdi... Yeşilçam'da Şekerpare, Aile Şerefi, Hababam Sınıfı, Gülen Gözler, Tokatçı gibi yapımlarda rol alan, Süper Baba dizisiyle hafızalarda yerini sağlamlaştıran usta oyuncu Şevket Altuğ 80.yaşına girdi. Instagram hesabından bir paylaşım yapan Şevket Altuğ'un paylaşımı sonrası eşini merak edenler kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte detaylar...
15.03.2023 17:17 - Son Güncelleme: 15.03.2023 17:17
Bir döneme damga vuran dizilerden biri olan Süper Baba'nın oyuncuları son halleri ile şaşırtıyor. ATV'de 1993-1997 yılları arasında yayınlanan dizide Fikret karakterine usta oyuncu Şevket Altuğ hayat veriyordu.
Bu haber sonrası Şevket Altuğ'un eşi merak konusu oldu. O da en az Şevket Altuğ kadar ünlü bir isim. İşte başta Şevket Altuğ olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.