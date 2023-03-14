Kısmetse Olur'un yıldızı evli sevgilisinden canlı yayında dayak yemişti! Son halini paylaştı kan revan şişlik içinde
Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmacıları programdan sonra ortalardan kayboldu. Bazı isimler şimdilerde sosyal medya sık sık kendilerinden söz ettiriyor. Kısmetse Olur'un Aşkın Gücü adıyla Youtube platformunda ekrana geri dönmesinin ardından eski yarışmacılar da gündeme geliyor. O isimlerden biri de hiç kuşkusuz Melis Buse Betkayan. Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında çok konuşulan Melis Buse Betkayan geçtiğimiz günlerde TikTok canlı yayınında bir dönem aşkı için herkesi karşısına aldığı evli sevgilisinden şiddet görmüştü. Konu hakkında Betkayan'dan açıklama geldi. İşte detaylar...
14.03.2023 09:17 - Son Güncelleme: 14.03.2023 09:18
Eski yarışmacılar şimdilerde hala popülerliğini korurken yaşantıları son derece merak konusu. Fişnikçi başı Melis Buse Betkayan ise en sevdiğimiz isimlerden.
Melis'in, geçtiğimiz günlerde evli bir TikTok fenomeni 'Serbest Hoca' olarak bilinen Reşit Bozdağ ile birlikte olduğunu duyurmuştu.
Karısına ve diğer sevgilisine daha önce TikTok canlı yayınında şiddet gösteren Reşit Bozdağ, bu sefer de Melis Buse Betkayan'a şiddet gösterirken kaydedilmişti.