Yargı'nın Pars savcısından veda! Mehmet Yılmaz Ak hastalığıyla kahretmişti olay gönderme geldi: "Benim acım seninkinden daha fazla..."
Yargı'nın Pars savcısından veda! Mehmet Yılmaz Ak hastalığıyla kahretmişti, veda mesajı öncesi olay gönderme geldi herkes şaşkına döndü. 37 yaşındaki Mehmet Yılmaz Ak'tan geçtiğimiz hafta sevenlerini üzen haber geldi. İki sezondur Yargı dizisiyle seyirci karşısına çıkan Mehmet Yılmaz Ak Instagram hesabından 'ayrılık vakti' derken, yeni gelişmeler şaşkına çevirdi.
"BENİM ACIM SENİNKİNDEN DAHA FAZLA..."
Yargı'nın Pars savcısından veda! Mehmet Yılmaz Ak hastalığıyla kahretmişti, olay gönderme geldi.
Tam mutlu bir yuvası olacak hayalleri kurarken Pars savcıdan gelen haber dizinin sevenlerini derinden etkiledi. Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak hastalığını açıkladı ve diziye veda ettiği bilgisini paylaştı.
"ÜZÜLEREK AYRILIYORUM..."
Yargı'nın Pars savcısı Mehmet Yılmaz Ak hastalığıyla kahretti! 37 yaşındaki oyuncudan üzen açıklama...
Başrollerinde Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun yer aldığı Yargı dizisinde yaprak dökümü yaşanıyor. Geçtiğimiz günlerde Yargı dizisinden Rıdvan karakterine can veren Yiğit Kalkavan ayrılmıştı. Yeni isim ise seyircilerin çok sevdiği bir isim olan Pars karakteri.
SAVCI PARS KARAKTERİNE VEDA...
Mehmet Yılmaz Ak Instagram hesabından bir yazı paylaşarak diziden ayrıldığını duyurdu: "Çok severek başladığım ve hala ilk günkü heyecanımla devam ettiğim, hayatımda ve kariyerimdeki etkisini hiçbir zaman unutmayacağım "YARGI" projesinden erken ayrılmak durumunda kaldığımı üzülerek belirtmek isterim. Ülke olarak hepimizi derinden etkileyen deprem ve sonrası süreçte, zor günler geçiren ailem ve sevdiklerimin her anlamda yanında olabilmek adına aldığım bu kararı anlayış ve saygıyla karşılayan, iki sezondur beraber çalıştığım ay Yapım ailesine ve tüm ekip arkadaşlarıma gönülden teşekkürlerimi sunarım"
Ak'ın sağlık sorunları ve deprem korkusu nedeniyle ailesiyle beraber olma isteğini gerekçe gösterip diziden ayrılma kararı Sema Ergenekon ve depremde Hatay'da akrabalarının büyük kısmını kaybeden, buna rağmen işine ara vermeyen eşi Uğur Aslan'ın tepkisine neden olmuştu. Mehmet Yılmaz Ak'ın geçen cuma yaptığı paylaşım bu duruma tepki olarak algılandı. Ak, klinik psikolog Beyhan Budak'ın şu sözlerini yayınladı: