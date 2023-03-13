Bora Akkaş ile eşi Oben Alkan'ın bebeğinin cinsiyeti ortaya çıktı! Karnı burnunda fotoğrafın ardından müjdeyi böyle verdiler
Bora Akkaş ile eşi Oben Alkan'ın bebeğinin cinsiyeti ortaya çıktı! Ünlü oyuncu Bora Akkaş, iki yıldır birlikte olduğu sevgilisi Oben Alkan ile geçtiğimiz şubat ayında Milano'da dünyaevine girdi. Çiçeği burnunda çift, şimdilerde bebek beklediklerini duyurdu. İlk bebeklerini kucaklarına almaya hazırlanan Borak Akkaş-Oben Alkan çifti, çocuklarının cinsiyetini açıkladı.
13.03.2023 12:58 - Son Güncelleme: 13.03.2023 13:01
Bora Akkaş ile eşi Oben Alkan'ın bebeğinin cinsiyeti ortaya çıktı! Karnı burnunda fotoğrafın ardından müjdeyi böyle verdiler...
Oyuncu Bora Akkaş, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu Oben Alkan ile 2023'ün şubat ayında Milano'da nikâh masasına oturmuştu. Mutlu birliktelikleri süren çiftten müjdeli haber geldi.
Oben Alkan, karnının belirginleştiği görülen fotoğrafını "Geleceğe dair umutlu olmamı sağlayan 5 küçük barnakcık" notuyla yayınladı.