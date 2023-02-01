Kısmetse Olur'un Tolga'sının da estetiksiz hali ifşa oldu! Cinsel içerikli kayıtları ifla olan Tolga Kandemir gözünü sonradan açmış
Başladığı günden bu yana skandal üzerine skandalla gündeme gelen sözde evlilik programı Kısmetse Olur, yayın macerasına devam ediyor. Yolunun geçtiği herkesin kurgu olduğunu söylediği Kısmetse Olur'un bu sezon en çok konuşulan isimlerinden biri Aybüke Çangal'la yaşadığı aşkla dikkatleri üzerine çeken Tolga Kandemir. Sevgilisi Aybüke ile yarışmayı terk ettiği iddia edilen Tolga Kandemir'in eski hali sosyal medya da ortaya çıktı. Bir burun estetiği geçirdiği iddia edilen Kandemir sizi çok şaşırtacak.
01.02.2023 12:20 - Son Güncelleme: 01.02.2023 12:22
Youtube'da Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yayınlamaya başlayan sözde evlilik programıyla ilgili gün geçmiyor ki bir skandal ortaya çıkmasın.
Aybüke Çangal ile yaşadığı aşkla sık sık gündem olan Tolga Kandemir'in bu kez geçmiş yıllara ait bir karesi ortaya çıktı.