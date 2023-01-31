Barbaros Hayreddin Paşa dizisinin Hızır Reis’inden korkutan haber! Savaş sahneleri Tolgahan Sayışman’ı hastanelik etti işte sağlık durumu

Sayışman, "Son dönemde sosyal medyanın bu kadar insanın hayatını satın aldığı dönemde, artık kontrol sizden çıkıyor. Çok farklı bir noktadayız. Bunu çok konuşuyoruz. Eskiden ulaşılmazlık vardı, şöhreti başka seviye taşıyordu. Şimdi o tamamen kalktı. Son birkaç senedir özellikle istediğiniz noktadan sosyal medya sayesinde istediğiniz kişiye, bir şekilde en direkt yoldan ulaşılabilir hale geldiniz. Durum öyle olunca şöhret algısı da biraz farklı yöne kaydı. Günümüz şöhret yönetimi, eskiye göre biraz daha değişti. Benim dönemimde yapılması gerekenler farklıydı, şimdikiler daha farklı" demişti.