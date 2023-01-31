Barbaros Hayreddin Paşa dizisinin Hızır Reis'inden korkutan haber! Savaş sahneleri Tolgahan Sayışman'ı hastanelik etti işte sağlık durumu
Barbaros Hayreddin Paşa dizisinin Hızır Reis'inden korkutan haber! Savaş sahneleri Tolgahan Sayışman'ı hastanelik etti. Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı dizisinde Barbaros Hayreddin (Hızır Reis) karakterie hayat veren Tolgahan Sayışman rol gereği sık sık at üzerinde olan ve kılıçlı talimlerde bulunuyordu. Sayışman, önceki gün gerçekleşen savaş sahnesinde yaşadığı talihsizlik nedeni ile hastaneye kaldırıldı.İşte Tolgahan Sayışman'ınn sağlık durumu...
Barbaros Hayreddin Paşa dizisinin Hızır Reis'inden korkutan haber! Savaş sahneleri Tolgahan Sayışman'ı hastanelik etti. İşte Tolgahan Sayışman'ın sağlık durumu...
2017'de hayatını birleştirdiği Almeda Abazi ile mutlu bir evliliği olan iki çocuk babası Tolgahan Sayışman, Hülya Koçyiğit'in programında şöhret yönetimi hakkında konuşmuştu.
Sayışman, "Son dönemde sosyal medyanın bu kadar insanın hayatını satın aldığı dönemde, artık kontrol sizden çıkıyor. Çok farklı bir noktadayız. Bunu çok konuşuyoruz. Eskiden ulaşılmazlık vardı, şöhreti başka seviye taşıyordu. Şimdi o tamamen kalktı. Son birkaç senedir özellikle istediğiniz noktadan sosyal medya sayesinde istediğiniz kişiye, bir şekilde en direkt yoldan ulaşılabilir hale geldiniz. Durum öyle olunca şöhret algısı da biraz farklı yöne kaydı. Günümüz şöhret yönetimi, eskiye göre biraz daha değişti. Benim dönemimde yapılması gerekenler farklıydı, şimdikiler daha farklı" demişti.
HASTANEYE KALDIRILDI
'Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı' dizisinde yer alan Tolgahan Sayışman, hastanelik oldu.