Mehmet Dinçerler'in 60 milyonluk evine bak bak doyum olmaz! Bir de 15 milyon TL evin içine harcadı Hadise'nin eski eşi...
Geçen yılın en çok konuşulan olayı Mehmet Dinçerler ile Hadise'nin 5 aylık evliliği ve sonrasında yaşananlardı. Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye sahte yüzük taktığı iddia edilirken bir yandan da Hadise'nin, Ebru Gündeş'le evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları günlerce konuşulmuştu. Ayrılığın ardından her iki tarafta yeni hayatlarına alışıyor. Geçtiğimiz günlerde kendisine 60 milyon TL'ye bir ev satın alan Mehmet Dinçerler'in evinin son görüntüsü ortaya çıktı. 60 milyonluk eve 15 milyon TL'lik dekorasyon harcaması da yaptığını hatırlatmakta fayda var.
01.02.2023 12:21 - Son Güncelleme: 01.02.2023 12:22
2022 yılının en büyük magazin olayı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in sürpriz evliliği ve 5 ay sonra olaylı bir şekilde yollarını ayırmasıydı.
Hadise'nin ise Ebru Gündeş'le evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı, bu aşkın ifşa olması nedeniyle üstünü kapatmak için evlendiği iddiaları günlerce konuşuldu.