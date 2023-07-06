Kısmetse Olur'un haşin çocuğu Emre artık bambaşka bir Emre! Ayça aşkıyla yanıp tutuşan Emre Ubeyli'yi tanıyana aşk olsun
Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmacıları programdan sonra ortalardan kayboldu. Bazı isimler şimdilerde sosyal medya sık sık kendilerinden söz ettiriyor. O isimlerden biri de hiç kuşkusuz Yunus Emre Ubeyli... Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında Ayça Ekin Beğen'le yaşadığı aşka çok konuşulan Yunus Emre Ubeyli'nin son hali görenleri şaşkına çevirdi. Kendine bambaşka bir hayat seçen Emre Ubeyli'yi tanıyabilene aşk olsun. İşte son hali...
06.07.2023 10:50 - Son Güncelleme: 06.07.2023 10:53
Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur adlı yarışma programında Ayça Ekin Beğen ile aşk yaşamasıyla tanınan Emre Ubeyli görenleri şaşkına çevirdi. Son haliyle gündeme gelen Emre Ubeyli'nin yakışıklılığından eser kalmadı. Herkesin bir dönem beğendiği Emre Ubeyli, yeni tarzı ve farklı görüntüsüyle dikkat çekti.
Yayınlandığı döneme damga vuran Kısmetse Olur'un yarışmacıları arasında yer alan Emre Ubeyli'nin son halini görenler gözlerine inanamadı.
Yine o dönemin yarışmacıları arasında yer alan Ayça Ekin ile aşk yaşayan ve hemen ardından Hazal Atabek ile sevgili olan Emre Ubeyli, son görüntüsüyle sevenlerini şaşkına çevirdi.