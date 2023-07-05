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Haberler Magazin Su Burcu Yazgı Coşkun’dan tatil pozları! En doğal haliyle kendine hayran bıraktı! Kardeşlerim’in güzeller güzeli Asiye’sine bakın...

Su Burcu Yazgı Coşkun’dan tatil pozları! En doğal haliyle kendine hayran bıraktı! Kardeşlerim’in güzeller güzeli Asiye’sine bakın...

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kardeşlerim'de canlandırdığı Asiye karakteriyle büyük beğeni toplayan Su Burcu Yazgı Coşkun, sezon finalinin ardından tatile çıktı. Tatil için Belek'i tercih eden ünlü oyuncu, burada verdiği pozları sosyal medyada yayınlamayı da ihmal etmedi. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken Coşkun duru güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte o paylaşım...

05.07.2023 16:00 - Son Güncelleme: 05.07.2023 16:11
Su Burcu Yazgı Coşkun’dan tatil pozları! En doğal haliyle kendine hayran bıraktı! Kardeşlerim’in güzeller güzeli Asiye’sine bakın...

Kardeşlerim'de canlandırdığı Asiye karakteriyle büyük beğeni toplayan Su Burcu Yazgı Coşkun, sezon finalinin ardından tatile çıktı.

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Su Burcu Yazgı Coşkun’dan tatil pozları! En doğal haliyle kendine hayran bıraktı! Kardeşlerim’in güzeller güzeli Asiye’sine bakın...

Tatil için Belek'i tercih eden ünlü oyuncu, sosyal medya hesabında paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.

Su Burcu Yazgı Coşkun’dan tatil pozları! En doğal haliyle kendine hayran bıraktı! Kardeşlerim’in güzeller güzeli Asiye’sine bakın...

Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede gündem olurken Coşkun duru güzelliğiyle hayran bıraktı.

Su Burcu Yazgı Coşkun’dan tatil pozları! En doğal haliyle kendine hayran bıraktı! Kardeşlerim’in güzeller güzeli Asiye’sine bakın...

Su Burcu Yazgı Coşkun için "Duru güzellik", "Su gibisin", "Böyle güzellik yok" yorumları yapıldı.

Su Burcu Yazgı Coşkun’dan tatil pozları! En doğal haliyle kendine hayran bıraktı! Kardeşlerim’in güzeller güzeli Asiye’sine bakın...

İşte Su Burcu Yazgı Coşkun'un o paylaşımları...

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