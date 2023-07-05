Bizim Aile’nin Ferit’i Tarık Akan bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı! İşte Yeşilçam’ın Damat Ferit’i Tarık Akan’ın memleketi...
1970 yılında Ses dergisinin oyunculuk yarışmasına katılarak birinci olan ve Solan Bir Yaprak Gibi ile kariyerine başlayan Tarık Akan, Gülşen Bubikoğlu ile başrolünü üstlendiği yapımların yanı sıra Hababam Sınıfı'yla da büyük beğeni topladı. Bizim Aile, Ah Nerede, Tatlı Dillim, Sev Kardeşim, Mahcup Delikanlı, Oh Olsun, Canım Kardeşim ve daha nicesiyle hafızalara kazınan Akan'ın hayatı merak edildi. 16 Eylül 2016 tarihinde aramızdan ayrılan oyuncunun özellikle doğup büyüdüğü yer merak edildi. İnternet kullanıcıları en çok "Tarık Akan aslen nereli?" sorusunun yanıtını arattı. İşte Tarık Akan'ın memleketi...
05.07.2023 16:44 - Son Güncelleme: 05.07.2023 16:44
1971 yılında ilk sinema filmi Solan Bir Yaprak Gibi ile oyunculuk kariyeri başlayan Tarık Akan, bir anda Yeşilçam'ın en yakışıklı oyuncularından birisi haline geldi.
Yakışıklılığının yanı sıra performansıyla da dikkat çeken Akan, Gülşen Bubikoğlu ile çevirdiği filmlerle büyük beğeni topladı.
Hababam Sınıfı'nın da vazgeçilmezleri arasında yer alan Akan, Bizim Aile, Tatlı Dillim, Sev Kardeşim, Mahcup Delikanlı, Oh Olsun, Canım Kardeşim gibi birçok yapımda rol aldı.