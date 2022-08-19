Kısmetse Olur’un fişnikçisi Melis Buse Betyakan’ın son halini görenin nutku tutuldu! Ortalığı mikser gibi karıştıran Melis Buse...

Kanal D ekranlarının gelmiş geçmiş en entrika dolu yarışma programı Kısmetse Olur, yarışmacıları ile hala gündemde. 2015'te yayınlandığı ilk günden itibaren farklı konsepti ile dikkat çeken Kısmetse Olur, evlilik programlarının yasaklanmasıyla birlikte yayından kaldırılmıştı.