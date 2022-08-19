Kısmetse Olur'un fişnikçisi Melis Buse Betyakan'ın son halini görenin nutku tutuldu! Ortalığı mikser gibi karıştıran Melis Buse...
Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmacıları programdan sonra ortalardan kayboldu. Bazı isimler şimdilerde sosyal medya sık sık kendilerinden söz ettiriyor. O isimlerden biri de hiç kuşkusuz Melis Buse Betyakan. Hem yarışmada hem de yarışma sonrasında çok konuşulan Melis Buse Betyakan'ın son hali görenleri şaşkına çevirdi.
19.08.2022 16:54 - Son Güncelleme: 19.08.2022 16:54
Kanal D ekranlarının gelmiş geçmiş en entrika dolu yarışma programı Kısmetse Olur, yarışmacıları ile hala gündemde. 2015'te yayınlandığı ilk günden itibaren farklı konsepti ile dikkat çeken Kısmetse Olur, evlilik programlarının yasaklanmasıyla birlikte yayından kaldırılmıştı.
Son hali ise görenleri şaşkına çeviriyor. İşte başta Melis Buse Betyakan olmak üzere yarışma ünlülerinin değişimleri.