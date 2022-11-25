Kısmetse Olur'un damat adayları Semih Kurtulmuş ve Adnan Kızıltaş'ın son haline bakın! Yıllar sonra buluştular: "Bunlar bambaşka insanlar olmuş"
Kısmetse Olur'un damat adayları Semih Kurtulmuş ve Adnan Kızıltaş'ın son haline bakın! Yıllar sonra buluştular, görenler, "Bunlar bambaşka insanlar olmuş" yorumları yaptı. Bir döneme damgasını vuran Kısmetse Olur yarışmacıları programdan sonra ortalardan kayboldu. Bazı isimler şimdilerde sosyal medya sık sık kendilerinden söz ettiriyor. Yayınlandığı döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmacılarından Semih Kurtulmuş ve o dönem yine oldukça popüler damatlardan olan Adnan Kızıltaş yıllar sonra buluştu. İki eski damadın bu sefer yanlarında eşleri de vardı. Kısmetse Olur yarışmacılarının o anları sosyal medyaya damga vurdu.
"BUNLAR BAMBAŞKA İNSANLAR OLMUŞ"
Kısmetse Olur'un damat adayları Semih Kurtulmuş ve Adnan Kızıltaş'ın son haline bakın! Yıllar sonra buluştular görenler şaşkına döndü.
Bir dönemin en çok izlenen ve büyük heyecan yaratan izdivaç programlarından biri Kısmetse Olur'du. Yarışma bitmiş olsa da hem kadın hem de erkek yarışmacılar sık sık değişimleriyle gündeme geliyor. Yarışmada dikkat çeken iki damat adayı da gündem oldu. Adnan ve Semih'in son hali sosyal medyada "Bunlar bambaşka insanlar olmuş" yorumlarına sebep oldu.
Yarışmada Nur Erkoç ve Hazal Babalık ile aşk yaşayarak dikkatleri üzerine çeken Kısmetse Olur Semih 2019 yılında Influncer Gizem Kurtulmuş ile dünya evine girdi.
Kısmetse Olur evinin en çok konuşulan isimlerinden biri diğeri ise Adnan Kızıltaş'tı. Geçmişten günümüze geçirdiği stil evrimiyle gündeme gelen damat adayı o dönem Didem Delen ile fırtınalı bir aşk yaşamıştı. Sallantılı aşk hayatıyla uzun zaman konuşulan Kısmetse Olur Adnan Hacer Göktaş'la evlenmişti.