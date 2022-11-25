Vav TV İzle
Haberler Magazin Barış Akarsu'nun biricik aşkıydı... Yalancı Yarim'in Naz'ı 35 yaşındaki Merve Sevi'nin son haline bakın! Görenler: "Duble güzel olmuş"

Barış Akarsu'nun biricik aşkıydı... Yalancı Yarim'in Naz'ı 35 yaşındaki Merve Sevi'nin son haline bakın! Görenler: "Duble güzel olmuş"

Barış Akarsu'nun biricik aşkıydı... Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'nin son haline bakın! Görenler, "Duble güzel olmuş" , "Yıllar geçse de güzel" yorumları yapıyor. 2000'li yılların başında ekrana gelen Yalancı Yarim dizisinde Barış Akarsu ile başrolde yer alan güzel oyuncu Merve Sevi, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte 35 yaşındaki Merve Sevi'nin son hali...

25.11.2022 12:26 - Son Güncelleme: 25.11.2022 12:33
Barış Akarsu’nun biricik aşkıydı... Yalancı Yarim’in Naz’ı 35 yaşındaki Merve Sevi’nin son haline bakın! Görenler: Duble güzel olmuş

"DUBLE GÜZEL OLMUŞ"

Barış Akarsu'nun biricik aşkıydı... Yalancı Yarim'in Naz'ı 35 yaşındaki Merve Sevi'nin son haline bakın! Görenler, "Duble güzel olmuş" diyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Barış Akarsu’nun biricik aşkıydı... Yalancı Yarim’in Naz’ı 35 yaşındaki Merve Sevi’nin son haline bakın! Görenler: Duble güzel olmuş

Yalancı Yarim dizisinde Barış Akarsu ile kamera karşısına geçen Merve Sevi en son 2020 yılında Benim Kocam Yapmaz dizisinde rol almıştı.

Barış Akarsu’nun biricik aşkıydı... Yalancı Yarim’in Naz’ı 35 yaşındaki Merve Sevi’nin son haline bakın! Görenler: Duble güzel olmuş

Merve Sevi, yaklaşık 2 yıldır kameralardan uzak bir hayat sürüyor.

Barış Akarsu’nun biricik aşkıydı... Yalancı Yarim’in Naz’ı 35 yaşındaki Merve Sevi’nin son haline bakın! Görenler: Duble güzel olmuş

Sosyal medya hesabını gizli kullanan Merve Sevi, göz önünde olmayı tercih etmiyor.

Barış Akarsu’nun biricik aşkıydı... Yalancı Yarim’in Naz’ı 35 yaşındaki Merve Sevi’nin son haline bakın! Görenler: Duble güzel olmuş

Son haliyle gündeme gelen Merve Sevi'yi görenler bir kez daha hayran kaldı.

SON DAKİKA