Barış Akarsu'nun biricik aşkıydı... Yalancı Yarim'in Naz'ı 35 yaşındaki Merve Sevi'nin son haline bakın! Görenler: "Duble güzel olmuş"
Barış Akarsu'nun biricik aşkıydı... Yalancı Yarim'in Naz'ı Merve Sevi'nin son haline bakın! Görenler, "Duble güzel olmuş" , "Yıllar geçse de güzel" yorumları yapıyor. 2000'li yılların başında ekrana gelen Yalancı Yarim dizisinde Barış Akarsu ile başrolde yer alan güzel oyuncu Merve Sevi, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte 35 yaşındaki Merve Sevi'nin son hali...
25.11.2022 12:26 - Son Güncelleme: 25.11.2022 12:33
"DUBLE GÜZEL OLMUŞ"
Barış Akarsu'nun biricik aşkıydı... Yalancı Yarim'in Naz'ı 35 yaşındaki Merve Sevi'nin son haline bakın! Görenler, "Duble güzel olmuş" diyor.
Yalancı Yarim dizisinde Barış Akarsu ile kamera karşısına geçen Merve Sevi en son 2020 yılında Benim Kocam Yapmaz dizisinde rol almıştı.