Eşi Kadir Doğulu 'ne olacak böyle bu nedir ayıp' dese de Neslihan Atagül durmadı! Neslihan'ın derin göğüs dekolteli pozları alev alev
Uzun bir süreden sonra eşi Kadir Doğulu ile başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda dizisiyle ekranlara geri dönen Neslihan Atagül bir yandan da sosyal medya paylaşımlarında da aktif olmaya başladı. Sık sık fotoğraflarını paylaşan Atagül'e geçtiğimiz günlerde eşi Kadir Doğulu'dan 'ne olacak böyle, bu nedir ayıp ayıp' yorumunu gelmişti. Neslihan Atagül Doğulu'nun son pozları, eşi Kadir Doğulu'ya yeniden yorum yaptıracak cinsten. Derin göğüs dekolteli pozlarını paylaşan Neslihan Atagül Doğulu, güzelliğiyle göz kamaştırırken yine herkesi kendisine hayran bıraktırmayı başardı.
25.11.2022 10:31 - Son Güncelleme: 25.11.2022 10:31
Eşi Kadir Doğulu ile başrollerini paylaştığı Gecenin Ucunda dizisiyle ekranlara geri dönen Neslihan Atagül Doğulu, sosyal medyada da oldukça akti.
Geçtiğimiz günlerde bir selfiesini paylaşan Neslihan Atagül Doğulu'ya eşi Kadir Doğulu kayıtsız kalamamış 'ne olacak böyle bu nedir ayıp' yorumunda bulunmuştu.
Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Neslihan Atagül bu kez de, siyahlar içindeki pozlarıyla takipçilerini büyüledi. Anlaşılan Kadir Doğulu yine kayıtsız kalamayacak.
Gecenin Ucunda dizisiyle ekranlara dönen güzel oyuncu Neslihan Atagül, dekolteli stiliyle beğeni topladı.