Kısmetse Olur'un 'çaçaron gelini' Cansel Çördük minicik şortuyla kalça dansı yaptı görenlerin ağzı açık kaldı: "Masum güzellikten eser yok"
Kısmetse Olur'un 'çaçaron gelini' Cansel Çördük minicik şortuyla kalça dansı yaptı görenlerin ağzı açık kaldı. Seda Akgül'ün sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Eser West'le yaşadığı aşkla programa damga vuran Cansel Çördük Instagram'daki son paylaşımıyla sosyal medya gündeminde. Minicik şortuyla kalça dansı yaptığı anları paylaşan Cansel Çördük'e "Masum güzellikten eser yok" yorumları yağdı.
27.10.2022 11:43 - Son Güncelleme: 27.10.2022 13:04
Kısmetse Olur'un 'çaçaron gelini' Cansel Çördük'ten olay paylaşım! Minicik şortuyla kalça dansı yaptı görenlerin ağzı açık kaldı.
2015'te yayınlandığı ilk günden itibaren farklı konsepti ile dikkat çeken Kısmetse Olur, evlilik programlarının yasaklanmasıyla birlikte yayından kaldırılmıştı.