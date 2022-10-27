Berdan Mardini içli köfte yaparken burnunu karıştırdı sosyal medyanın diline düştü ’midem kalk gidelim diyor’

"TEK TABANCA OLARAK İLERLİYORUM"

"Artık bundan sonra tek tabanca olarak ilerliyorum" diyen ünlü isim, "Harcadığım zamana mı yoksa giden birikime mi üzüleyim bilmiyorum. Ama bundan sonra ne yaparsam kendim yapacağın onu öğrendim. Yılmadan, pes etmeden; çalışmaya ve üretmeye devam ediyorum. Sahnelerimde de kurmuş olduğum fabrikada da işin meyvelerini toplama zamanı geldi artık" ifadelerini kullandı.