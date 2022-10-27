Berdan Mardini içli köfte yaparken burnunu karıştırdı sosyal medyanın diline düştü 'midem kalk gidelim diyor'
Son dönemde eski eşi ve iki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile yaşadığı sorunlarla gündeme gelen Berdan Mardini, önceki gün verdiği bir röportajda yaptığı hareketle sosyal medyanın diline fena halde düştü. Mardin'deki evinin kapısını 2.Sayfa programına açan ve annesiyle birlikte içli köfte yapan Mardini, o sırada elini burnuna götürünce olanlar oldu. İşte haberin detayları.
İki çocuğunun annesi Fatoş Yelliler ile 10 yıl süren evliliğini ihanet sebebiyle noktalayan Berdan Mardini, kendini işine ve çocuklarına adadı. Son olarak evinin kapılarını 2. Sayfa'ya açan türkücünün annesiyle içli köfte yaptığı anlar olay oldu.
Berdan Mardini, 2010'da evlendiği Fatoş Yelliler'den geçtiğimiz yıl boşanmıştı. Ünlü şarkıcının avukatı tarafından yapılan açıklamada, "Evlilik birliğinin temelinden sarsılması sebebiyle taraflar ayrılma kararı alarak, anlaşmalı boşanma yoluyla evliliklerini sonlandırmışlardır" denilmişti. Kısa süre sonra Yelliler'in adı 'yasak aşk' iddialarına karışmıştı.
"NE KADAR ACI TECRÜBE VARSA YAŞADIM"
Uzun süre özel hayatıyla adından söz ettiren Berdan Mardini, önceki gün Etiler'de objektiflere yansıdı. Hayatının evi ve işi arasında geçtiğini ve her şeyden uzak bir yaşantı sürdüğünü ifade eden şarkıcı, basın mensuplarıyla sohbet etti.
"TEK TABANCA OLARAK İLERLİYORUM"
"Artık bundan sonra tek tabanca olarak ilerliyorum" diyen ünlü isim, "Harcadığım zamana mı yoksa giden birikime mi üzüleyim bilmiyorum. Ama bundan sonra ne yaparsam kendim yapacağın onu öğrendim. Yılmadan, pes etmeden; çalışmaya ve üretmeye devam ediyorum. Sahnelerimde de kurmuş olduğum fabrikada da işin meyvelerini toplama zamanı geldi artık" ifadelerini kullandı.
ANNESİYLE İÇLİ KÖFTE YAPTI
İhanetine uğradığı Fatoş Yelliler ile olaylı şekilde boşanan şarkıcı Berdan Mardini, evinin kapılarını 2. Sayfa programına açtı. Evini gezdiren şarkıcı, daha sonra annesiyle içli köfte yaptı.