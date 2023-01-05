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Haberler Magazin Kısmetse Olur'dan elenen Zeyd çıka çıka bakın kim çıktı! Yaşından adına kadar her şey yalan! Ünlü olmak için kapı kapı gezmiş

Kısmetse Olur'dan elenen Zeyd çıka çıka bakın kim çıktı! Yaşından adına kadar her şey yalan! Ünlü olmak için kapı kapı gezmiş

Bir döneme kaos, kavga ve aşklarıyla damgasını vuran evlilik programı Kısmetse Olur, yıllar sonra sosyal medyada geri döndü. Yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından merakla beklenen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü beklenen ilgiyi gördü. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur'a son olarak veda eden isimlerden biri Zeyd oldu. Yarışmanın başından bu yana hal ve tavırlarıyla gündemden düşmeyen Zeyd hakkında ortaya çıkan detaylar akıl alır gibi değil.

05.01.2023 10:10 - Son Güncelleme: 05.01.2023 10:10
Kısmetse Olur’dan elenen Zeyd çıka çıka bakın kim çıktı! Yaşından adına kadar her şey yalan! Ünlü olmak için kapı kapı gezmiş

Yıllar sonra ekranlara geri dönen Kısmetse Olur'a son olarak veda eden isim Zeyd Gümüştutan oldu.

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Kısmetse Olur’dan elenen Zeyd çıka çıka bakın kim çıktı! Yaşından adına kadar her şey yalan! Ünlü olmak için kapı kapı gezmiş

Kısmetse Olur Aşkın Gücü son bölümünde ise haftanın favori yarışmacıları Yeliz ve Erhan olurken eleme adayları ise Merve ve Zeyd seçildi.

Kısmetse Olur’dan elenen Zeyd çıka çıka bakın kim çıktı! Yaşından adına kadar her şey yalan! Ünlü olmak için kapı kapı gezmiş

Haftanın favori yarışmacıları yani Yeliz ve Erhan'ın eşit oy almasıyla 15.000 TL para ödülü eşit bir şekilde bölünürken iki isim de evini koruyamadı.

Kısmetse Olur’dan elenen Zeyd çıka çıka bakın kim çıktı! Yaşından adına kadar her şey yalan! Ünlü olmak için kapı kapı gezmiş

Bu durumda hem Merve hem de Zeyd Kısmetse Olur Aşkın Gücü'ne veda etmek durumunda kaldı.

Kısmetse Olur’dan elenen Zeyd çıka çıka bakın kim çıktı! Yaşından adına kadar her şey yalan! Ünlü olmak için kapı kapı gezmiş

Zeyd yarışmanın başından bu yana olaylı bir isim olarak dikkat çekiyor.

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