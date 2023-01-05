Kısmetse Olur'dan elenen Zeyd çıka çıka bakın kim çıktı! Yaşından adına kadar her şey yalan! Ünlü olmak için kapı kapı gezmiş
Bir döneme kaos, kavga ve aşklarıyla damgasını vuran evlilik programı Kısmetse Olur, yıllar sonra sosyal medyada geri döndü. Yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından merakla beklenen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü beklenen ilgiyi gördü. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur'a son olarak veda eden isimlerden biri Zeyd oldu. Yarışmanın başından bu yana hal ve tavırlarıyla gündemden düşmeyen Zeyd hakkında ortaya çıkan detaylar akıl alır gibi değil.
05.01.2023 10:10 - Son Güncelleme: 05.01.2023 10:10
Kısmetse Olur Aşkın Gücü son bölümünde ise haftanın favori yarışmacıları Yeliz ve Erhan olurken eleme adayları ise Merve ve Zeyd seçildi.