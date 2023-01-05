Aleyna Tilki'nin twerk yaptığı anlar olay olmuştu... Anne Havva Öztel'den gece kulübü itirafı: "16 yaşındaydı o günü hiç unutmam..."
Aleyna Tilki'nin twerk yaptığı anlar olay olmuştu... Anne Havva Öztel'den peş peşe bomba itiraflar geldi. Geçtiğimiz günlerde annesi Havva Öztel'in doğum günü kutlamasıyla gündeme gelen Aleyna Tilki'nin 16 yaşında yaşadıkları yeniden gündeme geldi. Anne Havva Öztel'in açıklamaları dikkat çekti. İşte "Aleyna'yı alıp yetiştirme yurduna vermek istediklerinde canımdan can gitti" diyen Havva Öztel'in açıklamaları...
05.01.2023 10:10 - Son Güncelleme: 05.01.2023 10:21
"16 YAŞINDAYDI O GÜNÜ HİÇ UNUTMAM..."
Aleyna Tilki'nin twerk yaptığı anlar olay olmuştu... Anne Havva Öztel'den gece kulübü itirafı!
Aleyna Tilki, annesi Havva Öztel'in doğum gününde kız kardeşi Ayça Tilki ve annesinin yakın arkadaşlarıyla birlikte Bülent Ersoy'u dinlemeye gitti geçtiğimiz günlerde.