Sibel Can ile Berna Karagözoğlu ortalığı sallamıştı! O zamanlar 9 yaşındaydı Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu şimdi koca kız olmuş: "Cilveye bak"

SİBEL CAN VE FINDIK KURDU BERNA'DAN CİLVELİ ŞOV!

Sibel Can ile Berna Karagözoğlu ortalığı sallamıştı! O zamanlar 9 yaşındaydı, Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu şimdi koca kız olmuş. Yıllar sonra Bir Şarkısın Sen'in Yılbaşı Özel programında Sibel Can ile düeti ve sahne şovuyla adından söz ettiren minik Berna kocaman oldu. O yıllara ait video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, "Cilveye bak" yorumları da havada uçuştu.