Sibel Can ile Berna Karagözoğlu ortalığı sallamıştı! O zamanlar 9 yaşındaydı Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu şimdi koca kız olmuş: "Cilveye bak"
Sibel Can ile Berna Karagözoğlu ortalığı sallamıştı... O zamanlar 9 yaşındaydı... Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu şimdi 23 yaşında koca kız olmuş. Bir Şarkısın Sen'de Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in 'Fındık Kurdu'ydu... Berna Karagözoğlu'nun şimdiki gören tanıyamıyor. Sibel Can ile Padişah şarkısını seslendiren ve ünlü şarkıcıyla sahnede adeta şov yapan minik Berna artık bambaşka biri. Pınar Altuğ ve Erol Evgin'le hafızalara kazınmıştı, Berna Karagözoğlu'nun Instagram pozlarını gören tanıyamıyor.
05.01.2023 09:25 - Son Güncelleme: 05.01.2023 09:32
SİBEL CAN VE FINDIK KURDU BERNA'DAN CİLVELİ ŞOV!
Sibel Can ile Berna Karagözoğlu ortalığı sallamıştı! O zamanlar 9 yaşındaydı, Bir Şarkısın Sen'in Fındık Kurdu şimdi koca kız olmuş. Yıllar sonra Bir Şarkısın Sen'in Yılbaşı Özel programında Sibel Can ile düeti ve sahne şovuyla adından söz ettiren minik Berna kocaman oldu. O yıllara ait video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, "Cilveye bak" yorumları da havada uçuştu.
"KOCA KIZ OLMUŞSUN"
Bir Şarkısın Sen'de Pınar Altuğ ile Erol Evgin'in 'Fındık Kurdu'ydu... O şimdi 23 yaşında görenler tanıyamıyor.
Atv'de yayınlanan, sunuculuğunu Erol Evgin ve Pınar Altuğ'un yaptığı "Bir Şarkısın Sen" adlı yarışma 2009 yılında yayımlanmıştı.