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Haberler Magazin Kısmetse Olur'dan elenen Tuğçe'nin estetiksiz halini gören ne diyeceğini şaştı! Garip garip pozların sahibi Tuğçe Aleyna...

Kısmetse Olur'dan elenen Tuğçe'nin estetiksiz halini gören ne diyeceğini şaştı! Garip garip pozların sahibi Tuğçe Aleyna...

Bir dönemin fenomen evlilik programı Kısmetse Olur, bu kez Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla, Youtube'da ekranlara geri döndü. Tanıtım videoları dönmeye başlar başlamaz çok konuşulmaya başlayan Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları da merakla araştırılıyor. Onlardan biri de Tuğçe Aleyna oldu. Yarışmaya önceki gün yarışmaya veda eden Tuğçe Aleyna günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlarsa estetiksiz hali halini görünce ne diyeceğini şaşırdı. İşte haberin detayları...

30.12.2022 09:22 - Son Güncelleme: 30.12.2022 09:23
Kısmetse Olur’dan elenen Tuğçe’nin estetiksiz hali hazırlıksız yakaladı gören ne diyeceğini şaştı! Garip garip pozların sahibi Tuğçe Aleyna...

Tam 5 yıl sonra yeniden sevenleriyle buluşan Kısmetse Olur Aşkın Gücü gündemden düşmüyor.

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Kısmetse Olur’dan elenen Tuğçe’nin estetiksiz hali hazırlıksız yakaladı gören ne diyeceğini şaştı! Garip garip pozların sahibi Tuğçe Aleyna...

2017 yılında final yapan Kısmetse Olur yayınlandığı döneme adeta damgasını vurmuştu. İnanılmaz bir hayran kitlesi elde eden yapım 12 Aralık Pazartesi günü yepyeni bir formatla yeniden başladı.

Kısmetse Olur’dan elenen Tuğçe’nin estetiksiz hali hazırlıksız yakaladı gören ne diyeceğini şaştı! Garip garip pozların sahibi Tuğçe Aleyna...

Her gün Youtube'da yayınlanan programın sunuculuğunda ise ünlü isim Öykü Serter bulunuyor.

Kısmetse Olur’dan elenen Tuğçe’nin estetiksiz hali hazırlıksız yakaladı gören ne diyeceğini şaştı! Garip garip pozların sahibi Tuğçe Aleyna...

Kısmetse Olur'un ilk haftasında elenen isim Kaan olmuştu.

Kısmetse Olur’dan elenen Tuğçe’nin estetiksiz hali hazırlıksız yakaladı gören ne diyeceğini şaştı! Garip garip pozların sahibi Tuğçe Aleyna...

Elenen ikinci isim ise önceki akşam belli oldu. Elenmek üzere en çok oyu alan kızlar evinde 4 oyla Tuğçe olurken, erkekler evinde ise yine 4 oyla Zeyd oldu.

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