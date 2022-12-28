Serel Yereli'den leopar desenli mayokinisiyle olay pozlar! Ayna karşısına geçti o görüntüye yorum yağdı: "Ne yapıyorsunuz Serel Hanım"
Serel Yereli'den leopar desenli mayokinisiyle olay pozlar! Ayna karşısına geçti o görüntülere sosyal medyada yorum yağdı. İngiltere'de yaşayan ve aslen İzmirli olan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Leopar desenli mayokinisi ile ayna karşısında peş peşe pozlar veren Serel Yereli'ye kısa sürede, "Ne yapıyorsunuz Serel Hanım" yorumları yağdı.
28.12.2022 11:29 - Son Güncelleme: 28.12.2022 11:33
"NE YAPIYORSUNUZ SEREL HANIM"
Serel Yereli'den leopar desenli mayokinisiyle olay pozlar! Ayna karşısına geçti o görüntüye yorum yağdı.