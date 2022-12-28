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Haberler Magazin Serel Yereli'den leopar desenli mayokinisiyle olay pozlar! Ayna karşısına geçti o görüntüye yorum yağdı: "Ne yapıyorsunuz Serel Hanım"

Serel Yereli'den leopar desenli mayokinisiyle olay pozlar! Ayna karşısına geçti o görüntüye yorum yağdı: "Ne yapıyorsunuz Serel Hanım"

Serel Yereli'den leopar desenli mayokinisiyle olay pozlar! Ayna karşısına geçti o görüntülere sosyal medyada yorum yağdı. İngiltere'de yaşayan ve aslen İzmirli olan Serel Yereli, Instagram'dan paylaştığı karelerle dikkatleri yine üzerine çekti. Leopar desenli mayokinisi ile ayna karşısında peş peşe pozlar veren Serel Yereli'ye kısa sürede, "Ne yapıyorsunuz Serel Hanım" yorumları yağdı.

28.12.2022 11:29 - Son Güncelleme: 28.12.2022 11:33
Serel Yereli’den leopar desenli mayokinisiyle olay pozlar! Ayna karşısına geçti o görüntüye yorum yağdı: Ne yapıyorsunuz Serel Hanım

"NE YAPIYORSUNUZ SEREL HANIM"

Serel Yereli'den leopar desenli mayokinisiyle olay pozlar! Ayna karşısına geçti o görüntüye yorum yağdı.

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Serel Yereli’den leopar desenli mayokinisiyle olay pozlar! Ayna karşısına geçti o görüntüye yorum yağdı: Ne yapıyorsunuz Serel Hanım

Tam adı Buse Serel Yereli olan isim, İzmir, Göztepe'de ailesinin tek çocuğu olarak dünyaya geldi.

Serel Yereli’den leopar desenli mayokinisiyle olay pozlar! Ayna karşısına geçti o görüntüye yorum yağdı: Ne yapıyorsunuz Serel Hanım

Babası eski milli hentbolcu Serdal Yereli'nin hentbol federasyonu başkanlığındaki görevinden dolayı çocukluğu değişik ülkelerde geçti.

Serel Yereli’den leopar desenli mayokinisiyle olay pozlar! Ayna karşısına geçti o görüntüye yorum yağdı: Ne yapıyorsunuz Serel Hanım

Babası 2011 yılında Serel Yereli henüz 16 yaşındayken ani kalp krizi ile hayatını kaybetti.

Serel Yereli’den leopar desenli mayokinisiyle olay pozlar! Ayna karşısına geçti o görüntüye yorum yağdı: Ne yapıyorsunuz Serel Hanım

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Serel Yereli'den yeni kareler geldi.

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