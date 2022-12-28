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Haberler Magazin Murat Boz'la el ele göz göze olan Ayça Ayşin Turan'ın Alp Navruz'la ayrılık nedeni ortaya çıktı! Meğer arkasından iş çevirmiş: "Yürek Çıkmazı..."

Murat Boz'la el ele göz göze olan Ayça Ayşin Turan'ın Alp Navruz'la ayrılık nedeni ortaya çıktı! Meğer arkasından iş çevirmiş: "Yürek Çıkmazı..."

Murat Boz'la el ele göz göze olan Ayça Ayşin Turan'ın Alp Navruz'la ayrılık nedeni ortaya çıktı! Meğer arkasından iş çevirmiş... Her sene farklı jüri ve ünlülerle yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı henüz yayınlanmadı ancak sosyal medyaya sızan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Bir süredir Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasıyla adından söz edilen ancak 'Öyle bir şey yok' diyerek iddiaları yalanlayan Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un görüntüleri kısa sürede gündem olurken, Turan'ın eski sevgilisiyle ayrılık nedeni de gün yüzüne çıktı.

28.12.2022 13:14 - Son Güncelleme: 28.12.2022 13:19
Murat Boz’la el ele göz göze olan Ayça Ayşin Turan’ın Alp Navruz’la ayrılık nedeni ortaya çıktı! Meğer arkasından iş çevirmiş: Yürek Çıkmazı...

Murat Boz'la el ele göz göze olan Ayça Ayşin Turan'ın Alp Navruz'la ayrılık nedeni ortaya çıktı! Meğer arkasından iş çevirmiş...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Murat Boz’la el ele göz göze olan Ayça Ayşin Turan’ın Alp Navruz’la ayrılık nedeni ortaya çıktı! Meğer arkasından iş çevirmiş: Yürek Çıkmazı...

1 yıllık ilişkilerini bitiren Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın ayrılık nedeni hakkında ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Hürriyet'in haberine göre iddia şöyle; Alp Navruz'un şu sıralar başrolde yer aldığı "Yürek Çıkmazı" dizisi ilk olarak Ayça Ayşin Turan'a gitmiş.

Murat Boz’la el ele göz göze olan Ayça Ayşin Turan’ın Alp Navruz’la ayrılık nedeni ortaya çıktı! Meğer arkasından iş çevirmiş: Yürek Çıkmazı...

Fikrini almak için senaryoyu sevgilisine okutmuş. Senaryoyu beğenen Alp sevgilisine bilgi vermeden yapımcıyla görüşerek, dizinin erkek başrolü olmak istediğini söylemiş. Bu durum Turan'ın hiç hoşuna gitmemiş.

Murat Boz’la el ele göz göze olan Ayça Ayşin Turan’ın Alp Navruz’la ayrılık nedeni ortaya çıktı! Meğer arkasından iş çevirmiş: Yürek Çıkmazı...

ŞİMDİLERDE MURAT BOZ'LA ANILIYOR

Oyuncu Ayça Ayşin Turan ile popçu Murat Boz, bir davette karşılaşmışlardı. Davette yakınlaştıkları hatta samimi bir şekilde dans ettikleri konuşulan çift iddiaya göre birbirine aşık oldu.

Murat Boz’la el ele göz göze olan Ayça Ayşin Turan’ın Alp Navruz’la ayrılık nedeni ortaya çıktı! Meğer arkasından iş çevirmiş: Yürek Çıkmazı...

Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan'ın başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çiftin, bu aşkı bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği öğrenildi. Hatta büyük aşkı Aslı Enver ile evlilik istemediği için ilişkisine son verdiği konuşulan Boz'un, artık evlenmek istediği iddia ediliyordu.

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