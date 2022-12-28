Murat Boz'la el ele göz göze olan Ayça Ayşin Turan'ın Alp Navruz'la ayrılık nedeni ortaya çıktı! Meğer arkasından iş çevirmiş: "Yürek Çıkmazı..."
Murat Boz'la el ele göz göze olan Ayça Ayşin Turan'ın Alp Navruz'la ayrılık nedeni ortaya çıktı! Meğer arkasından iş çevirmiş... Her sene farklı jüri ve ünlülerle yayınlanan O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı henüz yayınlanmadı ancak sosyal medyaya sızan görüntüler kısa sürede gündem oldu. Bir süredir Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasıyla adından söz edilen ancak 'Öyle bir şey yok' diyerek iddiaları yalanlayan Ayça Ayşin Turan ile Murat Boz'un görüntüleri kısa sürede gündem olurken, Turan'ın eski sevgilisiyle ayrılık nedeni de gün yüzüne çıktı.
Murat Boz'la el ele göz göze olan Ayça Ayşin Turan'ın Alp Navruz'la ayrılık nedeni ortaya çıktı! Meğer arkasından iş çevirmiş...
1 yıllık ilişkilerini bitiren Alp Navruz ile Ayça Ayşin Turan'ın ayrılık nedeni hakkında ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Hürriyet'in haberine göre iddia şöyle; Alp Navruz'un şu sıralar başrolde yer aldığı "Yürek Çıkmazı" dizisi ilk olarak Ayça Ayşin Turan'a gitmiş.
ŞİMDİLERDE MURAT BOZ'LA ANILIYOR
Oyuncu Ayça Ayşin Turan ile popçu Murat Boz, bir davette karşılaşmışlardı. Davette yakınlaştıkları hatta samimi bir şekilde dans ettikleri konuşulan çift iddiaya göre birbirine aşık oldu.
Murat Boz ve Ayça Ayşin Turan'ın başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. Çiftin, bu aşkı bir süre gözlerden uzak yaşamayı tercih ettiği öğrenildi. Hatta büyük aşkı Aslı Enver ile evlilik istemediği için ilişkisine son verdiği konuşulan Boz'un, artık evlenmek istediği iddia ediliyordu.