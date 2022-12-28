Kısmetse Olur'dan elenen Tuğçe'nin estetiksiz hali hazırlıksız yakaladı gören ne diyeceğini şaştı! Garip garip pozların sahibi Tuğçe Aleyna...
Bir dönemin fenomen evlilik programı Kısmetse Olur, bu kez Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla, Youtube'da ekranlara geri döndü. Tanıtım videoları dönmeye başlar başlamaz çok konuşulmaya başlayan Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları da merakla araştırılıyor. Onlardan biri de Tuğçe Aleyna oldu. Yarışmaya önceki gün yarışmaya veda eden Tuğçe Aleyna günün en çok merak edilen isimlerinden biri. Hakkında araştırma yapanlarsa estetiksiz hali halini görünce ne diyeceğini şaşırdı. İşte haberin detayları...
28.12.2022 12:54 - Son Güncelleme: 28.12.2022 12:54