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Haberler Magazin Kısmetse Olur'da saç saça baş başa girmişlerdi! Cansel Aybüke kavgası büyüyor: "Zortlattıktan sonra..." Estetiksiz halleri olay olan ikili...

Kısmetse Olur'da saç saça baş başa girmişlerdi! Cansel Aybüke kavgası büyüyor: "Zortlattıktan sonra..." Estetiksiz halleri olay olan ikili...

Bir dönemin fenomen evlilik programı Kısmetse Olur, bu kez Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla, Youtube'da ekranlara geri döndü. Tanıtım videoları dönmeye başlar başlamaz çok konuşulmaya başlayan Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları da merakla araştırılıyor. Onlardan ikisi Cansel Ayanoğlu ve Aybüke Çangal. Yarışmanın iki fenomen gelin adayı önceki gün fena halde kapışmışlardı. İkilinin kavgaları sosyal medyaya taşındı. İşte detaylar...

30.12.2022 10:47 - Son Güncelleme: 30.12.2022 10:47
Kısmetse Olur’da saç saça baş başa girmişlerdi! Cansel Aybüke kavgası büyüyor: Zortlattıktan sonra... Estetiksiz halleri olay olan ikili...

Yarışmanın başından bu yana yıldızları bir türlü barışmayan Aybüke Çangal ile Cansel Ayanoğlu kavga giderek büyüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısmetse Olur’da saç saça baş başa girmişlerdi! Cansel Aybüke kavgası büyüyor: Zortlattıktan sonra... Estetiksiz halleri olay olan ikili...

Yarışmaya damga vuran bir olay ise Aybüke ve Cansel arasında gerçekleşti.

Kısmetse Olur’da saç saça baş başa girmişlerdi! Cansel Aybüke kavgası büyüyor: Zortlattıktan sonra... Estetiksiz halleri olay olan ikili...

"YILANSIN"

Yarışmacıların uyarı almasına neden olan olayda; Aybüke, Cansel'in yanından "Yılan, yılansın" diyerek geçti.

Kısmetse Olur’da saç saça baş başa girmişlerdi! Cansel Aybüke kavgası büyüyor: Zortlattıktan sonra... Estetiksiz halleri olay olan ikili...

Yayınlanan fragmanda Oğulcan'dan sıkıldığını belirten Cansel, bu ilişkinin yürüyemeyeceğini söyledi ve ardından Oğulcan gözyaşlarına boğuldu.

Kısmetse Olur’da saç saça baş başa girmişlerdi! Cansel Aybüke kavgası büyüyor: Zortlattıktan sonra... Estetiksiz halleri olay olan ikili...

Hemen ardından ise ihtar getiren tartışma başladı.

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