Kısmetse Olur'da saç saça baş başa girmişlerdi! Cansel Aybüke kavgası büyüyor: "Zortlattıktan sonra..." Estetiksiz halleri olay olan ikili...
Bir dönemin fenomen evlilik programı Kısmetse Olur, bu kez Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla, Youtube'da ekranlara geri döndü. Tanıtım videoları dönmeye başlar başlamaz çok konuşulmaya başlayan Kısmetse Olur'un gelin ve damat adayları da merakla araştırılıyor. Onlardan ikisi Cansel Ayanoğlu ve Aybüke Çangal. Yarışmanın iki fenomen gelin adayı önceki gün fena halde kapışmışlardı. İkilinin kavgaları sosyal medyaya taşındı. İşte detaylar...
30.12.2022 10:47 - Son Güncelleme: 30.12.2022 10:47
Yarışmanın başından bu yana yıldızları bir türlü barışmayan Aybüke Çangal ile Cansel Ayanoğlu kavga giderek büyüyor.