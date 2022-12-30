Sadettin Teksoy'un son halini görenler tanıyamıyor! "Ben Sadettin Teksoy” repliğiyle hafızalara kazınmıştı Güldür Güldür’de ortaya çıktı
Sadettin Teksoy'un son halini görenler tanıyamıyor! "Ben Sadettin Teksoy" repliğiyle hafızalara kazınmıştı Güldür Güldür'de ortaya çıktı... Ekranların vazgeçilmez ismi sarı montuyla özdeşleşmişti... Sadettin Teksoy'un şimdiki hali sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri, "Tanıyamadım bir an" derken kimileri ise, "Hala çok gençsiniz" yorumları yaptı. İşte 90'lı yılların en popüler isimlerinden olan Sadettin Teksoy...
30.12.2022 10:42 - Son Güncelleme: 30.12.2022 10:55
Sadettin Teksoy'un son halini görenler tanıyamıyor! "Ben Sadettin Teksoy" repliğiyle hafızalara kazınmıştı Güldür Güldür'de ortaya çıktı...
Türkiye'de 90'lı yılarda yıldızı parlatılan isimlerden biri olan Sadettin Teksoy, "Teksoy Görevde" ile programı ile yayınlandığı dönemde rakiplerine fark atmıştı.