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Haberler Magazin Sadettin Teksoy'un son halini görenler tanıyamıyor! "Ben Sadettin Teksoy” repliğiyle hafızalara kazınmıştı Güldür Güldür’de ortaya çıktı

Sadettin Teksoy'un son halini görenler tanıyamıyor! "Ben Sadettin Teksoy” repliğiyle hafızalara kazınmıştı Güldür Güldür’de ortaya çıktı

Sadettin Teksoy'un son halini görenler tanıyamıyor! "Ben Sadettin Teksoy" repliğiyle hafızalara kazınmıştı Güldür Güldür'de ortaya çıktı... Ekranların vazgeçilmez ismi sarı montuyla özdeşleşmişti... Sadettin Teksoy'un şimdiki hali sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri, "Tanıyamadım bir an" derken kimileri ise, "Hala çok gençsiniz" yorumları yaptı. İşte 90'lı yılların en popüler isimlerinden olan Sadettin Teksoy...

30.12.2022 10:42 - Son Güncelleme: 30.12.2022 10:55
Sadettin Teksoy’un son halini görenler tanıyamıyor! Ben Sadettin Teksoy” repliğiyle hafızalara kazınmıştı Güldür Güldür’de ortaya çıktı

Sadettin Teksoy'un son halini görenler tanıyamıyor! "Ben Sadettin Teksoy" repliğiyle hafızalara kazınmıştı Güldür Güldür'de ortaya çıktı...

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Sadettin Teksoy’un son halini görenler tanıyamıyor! Ben Sadettin Teksoy” repliğiyle hafızalara kazınmıştı Güldür Güldür’de ortaya çıktı

Türkiye'de 90'lı yılarda yıldızı parlatılan isimlerden biri olan Sadettin Teksoy, "Teksoy Görevde" ile programı ile yayınlandığı dönemde rakiplerine fark atmıştı.

Sadettin Teksoy’un son halini görenler tanıyamıyor! Ben Sadettin Teksoy” repliğiyle hafızalara kazınmıştı Güldür Güldür’de ortaya çıktı

Yer altındaki gizli geçidi görüntülemeye giden ve oradan günlerce yayın yapan Sadettin Teksoy, programı ile adeta reyting rekorları kırıyordu.

Sadettin Teksoy’un son halini görenler tanıyamıyor! Ben Sadettin Teksoy” repliğiyle hafızalara kazınmıştı Güldür Güldür’de ortaya çıktı

"Ben Sadettin Teksoy" repliği ile hafızalarda yer edinen Teksoy, uzun yıllar boyunca ekran önünde yerini aldı. Ana haber bülteninde kendisine kısa bir yer bulan Teksoy, magazin ve yaşam sayfalarını oluşturuyordu.

Sadettin Teksoy’un son halini görenler tanıyamıyor! Ben Sadettin Teksoy” repliğiyle hafızalara kazınmıştı Güldür Güldür’de ortaya çıktı

Teksoy izleyici karşısına bazen bir mağarada, bazen ise Van Gölü'nde çıkıyordu. Sarı montu da artık simge olmuştu.

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