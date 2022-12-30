Perihan Savaş'ın düğün telaşı! Oğlu Savaş Zafer ile nişanlısı Melis Ketenci Boğaz'da evleniyor işte düğün tarihi...
Perihan Savaş'ın düğün telaşı! Oğlu Savaş Zafer ile nişanlısı Melis Ketenci Boğaz'da evleniyor. Perihan Savaş'ın, 9 Kasım 1995 yılında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Yılmaz Zafer'den dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer'in sevgilisi Melis Ketenci ile düğünü netleşti. Çiftin ailesi ve yakın dostlarının katılacağı tören, Boğaz'daki bir mekânda gerçekleşecek. İşte geçtiğimiz yaz nişanlanan genç çiftin nikah tarihi...
Perihan Savaş'ın düğün telaşı! Oğlu Savaş Zafer ile nişanlısı Melis Ketenci Boğaz'da evleniyor, işte çiftin düğün tarihi...
Perihan Savaş'ın 1995 yılında hayatını kaybeden Yılmaz Zafer'den dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, geçtiğimiz haftalarda uzun yıllardır aşk yaşadığı Melis Ketenci ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.
Perihan Savaş'ın Yılmaz Zafer ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Savaş Zafer, 6 senedir birlikte olduğu blogger sevgilisi Melis Ketenci'ye geçtiğimiz aylarda evlenme teklifi etmişti.
Perihan Savaş sürpriz teklifin fotoğraflarını Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşmış, fotoğrafın altına da, "Bir kar küresiyle başlayan aşk... Mutlu sona ilerliyor. Çok mutlu olun çocuklarım, ailemize hoşgeldin kızım" notunu düşmüştü.