Kısmetse Olur'da kavga çıktı yumruklar havalarda uçuştu "Sen gerizekalısın" Sevgilisi Cansel'i kucağına alan Zeyd'e adeta uçtu

İlk olarak 5 Ekim 2015 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, yıllar sonra ekranlara geri döndü. O dönemlerde evlilik programlarının kaldırılması sebebiyle televizyona veda eden program, yepyeni formatıyla artık Youtube platformunda yayınlanıyor.