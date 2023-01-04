Kısmetse Olur'da kavga çıktı yumruklar havalarda uçuştu "Sen gerizekalısın" Sevgilisi Cansel'i kucağına alan Zeyd'e adeta uçtu
Bir döneme kaos, kavga ve aşklarıyla damgasını vuran evlilik programı Kısmetse Olur, yıllar sonra sosyal medyada geri döndü. Yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından merakla beklenen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü beklenen ilgiyi gördü. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur her geçen gün biraz daha adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez de Oğulcan ile Zeyd arasında yaşanan kavga gündemde. Kavganın nedeni ise Cansel Ayanoğlu.
04.01.2023 09:42 - Son Güncelleme: 04.01.2023 09:42
5 yıllık aranın ardından YouTube kanalında yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasında tansiyon yükseldi. Cansel ile aşk yaşayan Oğulcan ile Zeyd arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.