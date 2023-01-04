Vav TV İzle
Haberler Magazin Kısmetse Olur'da kavga çıktı yumruklar havalarda uçuştu "Sen gerizekalısın" Sevgilisi Cansel'i kucağına alan Zeyd'e adeta uçtu

Kısmetse Olur'da kavga çıktı yumruklar havalarda uçuştu "Sen gerizekalısın" Sevgilisi Cansel'i kucağına alan Zeyd'e adeta uçtu

Bir döneme kaos, kavga ve aşklarıyla damgasını vuran evlilik programı Kısmetse Olur, yıllar sonra sosyal medyada geri döndü. Yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından merakla beklenen Kısmetse Olur: Aşkın Gücü beklenen ilgiyi gördü. Öykü Serter'in sunuculuğunu üstlendiği Kısmetse Olur her geçen gün biraz daha adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu kez de Oğulcan ile Zeyd arasında yaşanan kavga gündemde. Kavganın nedeni ise Cansel Ayanoğlu.

04.01.2023 09:42 - Son Güncelleme: 04.01.2023 09:42
Kısmetse Olur’da kavga çıktı yumruklar havalarda uçuştu Sen gerizekalısın Sevgilisi Cansel’i kucağına alan Zeyd’e adeta uçtu

Kısmetse Olur'un dün yayınlanan bölümünde Zeyd ve Oğulcan arasında kavga çıktı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısmetse Olur’da kavga çıktı yumruklar havalarda uçuştu Sen gerizekalısın Sevgilisi Cansel’i kucağına alan Zeyd’e adeta uçtu

Yayınlandığı ilk andan itibaren trend listelerinde zirveye oturan yapım, sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor.

Kısmetse Olur’da kavga çıktı yumruklar havalarda uçuştu Sen gerizekalısın Sevgilisi Cansel’i kucağına alan Zeyd’e adeta uçtu

İlk olarak 5 Ekim 2015 tarihinde Kanal D ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur, yıllar sonra ekranlara geri döndü. O dönemlerde evlilik programlarının kaldırılması sebebiyle televizyona veda eden program, yepyeni formatıyla artık Youtube platformunda yayınlanıyor.

Kısmetse Olur’da kavga çıktı yumruklar havalarda uçuştu Sen gerizekalısın Sevgilisi Cansel’i kucağına alan Zeyd’e adeta uçtu

5 yıllık aranın ardından YouTube kanalında yayınlanmaya başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışmasında tansiyon yükseldi. Cansel ile aşk yaşayan Oğulcan ile Zeyd arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kısmetse Olur’da kavga çıktı yumruklar havalarda uçuştu Sen gerizekalısın Sevgilisi Cansel’i kucağına alan Zeyd’e adeta uçtu

CANSEL'İ KUCAĞINA ALIP HAVUZA ATLADI

Önceki gün yayınlanan bölümünde yapılan partide eğlenen Zeyd, Cansel'i kucağına alarak havuza atlamıştı. Dün yayınlanan bölümünde Zeyd'in hareketine tepki gösteren Oğulcan, "Bazı karaktersiz herifler sevgilimi ödünç alabileceğini düşünüyor" dedi.

SON DAKİKA