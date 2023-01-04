Yonca Evcimik "2023'ün ilk denizi" dedi sosyal medyayı yıktı geçti! O anları gören sosyal medya kullanıcıları: "Suyun sizinle ısındığı doğrudur"

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, hem Çılgın Bediş dizisiyle hem de 'Bandıra Bandıra', 'Abone', 'Kendine Gel', 'Sallayalım Dünyayı' adlı şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.