Yonca Evcimik "2023'ün ilk denizi" dedi sosyal medyayı yıktı geçti! O anları gören sosyal medya kullanıcıları: "Suyun sizinle ısındığı doğrudur"
Yonca Evcimik "2023'ün ilk denizi" dedi sosyal medyayı yıktı geçti! O anları gören sosyal medya kullanıcıları, "Dondum" , "2023'ün ilk gribi olmayın da" ,"Suyun sizinle ısındığı doğrudur" gibi yorumlar yaptı. Şarkıları, dansları,1996 yapımı komedi ve gençlik türündeki televizyon dizisi Çılgın Bediş ile 7'den 70'e herkesin tanıdığı 59 yaşındaki Yonca Evcimik Bodrum'da denizin tadını çıkardı. İşte o anlar...
04.01.2023 09:20 - Son Güncelleme: 04.01.2023 09:32
"SUYUN SİZİNLE ISINDIĞI DOĞRUDUR"
Yonca Evcimik "2023'ün ilk denizi" dedi sosyal medyayı yıktı geçti! O anları gören sosyal medya kullanıcıları Yonca Evcimik'i yorum yağmuruna tuttu.
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Yonca Evcimik, hem Çılgın Bediş dizisiyle hem de 'Bandıra Bandıra', 'Abone', 'Kendine Gel', 'Sallayalım Dünyayı' adlı şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.
Şarkılarının yanısıra danslarıyla da hafızalara kazınan Yonca Evcimik Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.