Kısmetse Olur'da cinsellik yaşanıyor "Arkadaşların Maşallah'ı var" Kavga, skandal derken rezalet kotası giderek doluyor
Sözde evlilik programı Kısmetse Olur, Youtube platformunda yayın hayatına devam ederken rezaletin ve skandalın da ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz günlerde Erol adlı damat adayının, Yeliz adlı gelin adayına uyguladığı sözlü şiddet ve diskalife olaylarının yankıları dinmemişken bu kez cinsellik konusunda flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları...
26.01.2023 10:52 - Son Güncelleme: 26.01.2023 11:14
Bir döneme damgasını vuran izdivaç programı Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümleriyle bomba gibi bir sezon yaşıyor.
"CİNSELLİK VAR"
"Ağabey, cinsellik oluyor Kısmetse Olur'da. Ağabey ben söyleyemem sıkıntı olur. Sen araştır."
Bu mesaj sonrası daha önce Kısmetse Olur'da yer alan Didem Delen'e söz verdi Özcan. Delen ise şu ifadeleri kullandı: