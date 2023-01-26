Kısmetse Olur'da cinsellik yaşanıyor "Arkadaşların Maşallah'ı var" Kavga, skandal derken rezalet kotası giderek doluyor

"CİNSELLİK VAR"

"Ağabey, cinsellik oluyor Kısmetse Olur'da. Ağabey ben söyleyemem sıkıntı olur. Sen araştır."

Bu mesaj sonrası daha önce Kısmetse Olur'da yer alan Didem Delen'e söz verdi Özcan. Delen ise şu ifadeleri kullandı: