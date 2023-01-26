Kenan İmirzalıoğlu "Bize neyse de babalara yapmayın" dedi ortalığı kırdı geçti! "Lalin anneye de ikincisi bozkır bebesi" Sinem Kobal'ın eşi...
Kenan İmirzalıoğlu ile güzel eşi Sinem Kobal, 2016 yılında dünyaevine girmiş, 2020 yılında ilk çocukları Lalin'i, 2022 yılında Leyla adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı. Hem aile hayatları hem de örnek duruşlarıyla herkesin takdirini toplayan çiftin kızları Lalin'in son görüntüsü ortaya çıkmıştı... Başarılı sunucu ve oyuncu Kenan İmirzalıoğlu önceki gün basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etti. Eğlenceli anların yaşandığı dakikalarda Kenan İmirzalıoğlu herkesi kırdı geçirdi.
26.01.2023 11:24 - Son Güncelleme: 26.01.2023 11:32
2016 yılında dünya evine giren Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, magazin dünyasının gıpta ile takip edilen çiftlerinden biri.
7 ay önce ise kızı Leyla'yı dünyaya getirerek ikinci kez anne olan Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile yürüttüğü mutlu evlilikle magazin dünyasının örnek çiftleri arasında yer alıyor.