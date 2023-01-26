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Haberler Magazin Alişan'ın eşi Buse Varol babasından gelen haberle sarsıldı! Demet Akalın duyurdu, Ramis Varol'un sağlık durumu nasıl?

Alişan'ın eşi Buse Varol babasından gelen haberle sarsıldı! Demet Akalın duyurdu, Ramis Varol'un sağlık durumu nasıl?

Alişan'ın eşi Buse Varol'un babasından korkutan haber! Demet Akalın Instagram hesabından geçmiş olsun mesajıyla duyurdu. Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş, aldığı haberle sarsıldı. Buse Varol Tektaş'ın babası Ramis Varol, kalp krizi geçirdi. Peki, Ramis Varol'un sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

26.01.2023 10:17 - Son Güncelleme: 26.01.2023 10:25
Alişan’ın eşi Buse Varol babasından gelen haberle sarsıldı! Demet Akalın duyurdu, Ramis Varol’un sağlık durumu nasıl?

RAMİS VAROL'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Alişan'ın eşi Buse Varol babasından gelen haberle sarsıldı! Demet Akalın sosyal medyadan duyurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Alişan’ın eşi Buse Varol babasından gelen haberle sarsıldı! Demet Akalın duyurdu, Ramis Varol’un sağlık durumu nasıl?

2018 yılında Alişan'la evlenen Buse Varol'un Burak ve Eliz ve Burak adında iki çocuğu bulunuyor.

Alişan’ın eşi Buse Varol babasından gelen haberle sarsıldı! Demet Akalın duyurdu, Ramis Varol’un sağlık durumu nasıl?

Evliliklerinde zor bir dönemden geçen ve şimdilerde mutluluklarına kaldıkları yerden devam eden çift, Buse Varol'un babasından gelen haberle sarsıldı.

Alişan’ın eşi Buse Varol babasından gelen haberle sarsıldı! Demet Akalın duyurdu, Ramis Varol’un sağlık durumu nasıl?

Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş, aldığı haberle sarsıldı. Buse Varol Tektaş'ın babası Ramis Varol, kalp krizi geçirdi.

Alişan’ın eşi Buse Varol babasından gelen haberle sarsıldı! Demet Akalın duyurdu, Ramis Varol’un sağlık durumu nasıl?

"ACİL ŞİFALAR DİLİYORUM"

Çiftin yakın arkadaşı Demet Akalın, sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda "Benim güzel kalpli gelinim büyük geçmiş olsun. Babacığı kalp krizi geçirdi acil şifalar diliyorum, hep yanındayım" ifadelerine yer verdi.

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