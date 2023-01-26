Alişan'ın eşi Buse Varol babasından gelen haberle sarsıldı! Demet Akalın duyurdu, Ramis Varol'un sağlık durumu nasıl?
Alişan'ın eşi Buse Varol'un babasından korkutan haber! Demet Akalın Instagram hesabından geçmiş olsun mesajıyla duyurdu. Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş, aldığı haberle sarsıldı. Buse Varol Tektaş'ın babası Ramis Varol, kalp krizi geçirdi. Peki, Ramis Varol'un sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...
26.01.2023 10:17 - Son Güncelleme: 26.01.2023 10:25
RAMİS VAROL'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Alişan'ın eşi Buse Varol babasından gelen haberle sarsıldı! Demet Akalın sosyal medyadan duyurdu.
Evliliklerinde zor bir dönemden geçen ve şimdilerde mutluluklarına kaldıkları yerden devam eden çift, Buse Varol'un babasından gelen haberle sarsıldı.
Şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol Tektaş, aldığı haberle sarsıldı. Buse Varol Tektaş'ın babası Ramis Varol, kalp krizi geçirdi.