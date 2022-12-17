Yalçın abi olarak tanındı sonra sırra kadem bastı kayboldu! Flash TV’nin vazgeçilmez ismi Yalçın Çakır’ın son hali inanılmaz

25 yılını geçirdiği Flash TV'de Ana Haber Bülteni de sunan Çakır, 2017 yılında Beyaz TV ile anlaşarak kanaldan ayrıldığını açıkladı.

Beyaz TV'de Yalçın Abi isimli programı ile kayıpları bulmaya, küsleri barıştırmaya devam eden Çakır, üç ay sonra programa son vererek Bodrum'a yerleşti.