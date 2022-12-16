Ebru Şancı kocam yatakta böyle deyip paylaştı ’yemin ederim senin kadın...’ Söylediği her sözle olay olan Alpaslan Öztürk’ün eşi...

Ebru Şancı Öztürk, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bizim kardeşimle çocukluğumuzda hiçbir doğum günümüz mutlu bitmezdi. Rahmetli babam, Allah rahmet eylesin tabi ki ama anneme hep bir zulmü vardı. Bize hiçbir zaman bir fiske vurmuşluğu yoktu ama özel günlerimizde nedense babamın içine şeytan kaçardı. Annemle birbirlerine girerlerdi, evdekiler giderdi, annemi döverdi. Pastalar çöpe atılırdı, biz o pastaları çöpten yerdik. Yani o yüzden doğum günleri bende travma. Ve gücüm yettiği sürece de çocuklarıma yapacağım. Mesela çocukluğumuzdan hiçbir tane doğum günü fotoğrafımız yok"