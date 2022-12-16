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Haberler Magazin Ebru Şancı kocam yatakta böyle deyip paylaştı 'yemin ederim senin kadın...' Söylediği her sözle olay olan Alpaslan Öztürk'ün eşi...

Ebru Şancı kocam yatakta böyle deyip paylaştı 'yemin ederim senin kadın...' Söylediği her sözle olay olan Alpaslan Öztürk'ün eşi...

Futbolcu Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk annesi Ebru Şancı, yine yaptı yapacağını... 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile hayatını birleştiren Ebru Şancı evliliği ve özel hayatı hakkında yaptığı söylemlerle ve Instagram paylaşımlarla olay oluyor. Onlara bir yenisi daha eklendi. Eyüpspor'a transfer olan eşi Alpaslan Öztürk'le dalga geçen Şancı son paylaşımıyla güldürdü.

16.12.2022 07:20 - Son Güncelleme: 16.12.2022 07:20
Ebru Şancı kocam yatakta böyle deyip paylaştı ’yemin ederim senin kadın...’ Söylediği her sözle olay olan Alpaslan Öztürk’ün eşi...

17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 MİSS Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen Ebru Şancı, Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı.

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Ebru Şancı kocam yatakta böyle deyip paylaştı ’yemin ederim senin kadın...’ Söylediği her sözle olay olan Alpaslan Öztürk’ün eşi...

2015 yılında evlenen Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Ebru Şancı kocam yatakta böyle deyip paylaştı ’yemin ederim senin kadın...’ Söylediği her sözle olay olan Alpaslan Öztürk’ün eşi...

Ceylin, Kürşad Fırat ve Mila adında üç çocuğu bulunan çiftten Şancı futbolcu kocasının gündelik hayatına dair yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Ebru Şancı kocam yatakta böyle deyip paylaştı ’yemin ederim senin kadın...’ Söylediği her sözle olay olan Alpaslan Öztürk’ün eşi...

"DOĞUM GÜNLERİ BENDE TRAVMA"
Şancı, "Bunun hiç kimseye söylemediğim bir sebebi var aslında, doğum günleri bende bir travma. Sebebini Alpaslan bile bilmez" diyerek başından geçenleri anlatmıştı.

Ebru Şancı kocam yatakta böyle deyip paylaştı ’yemin ederim senin kadın...’ Söylediği her sözle olay olan Alpaslan Öztürk’ün eşi...

Ebru Şancı Öztürk, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bizim kardeşimle çocukluğumuzda hiçbir doğum günümüz mutlu bitmezdi. Rahmetli babam, Allah rahmet eylesin tabi ki ama anneme hep bir zulmü vardı. Bize hiçbir zaman bir fiske vurmuşluğu yoktu ama özel günlerimizde nedense babamın içine şeytan kaçardı. Annemle birbirlerine girerlerdi, evdekiler giderdi, annemi döverdi. Pastalar çöpe atılırdı, biz o pastaları çöpten yerdik. Yani o yüzden doğum günleri bende travma. Ve gücüm yettiği sürece de çocuklarıma yapacağım. Mesela çocukluğumuzdan hiçbir tane doğum günü fotoğrafımız yok"

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