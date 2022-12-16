Ebru Şancı kocam yatakta böyle deyip paylaştı 'yemin ederim senin kadın...' Söylediği her sözle olay olan Alpaslan Öztürk'ün eşi...
Futbolcu Alpaslan Öztürk ile mutlu bir evlilik sürdüren üç çocuk annesi Ebru Şancı, yine yaptı yapacağını... 2015 yılında futbolcu Alpaslan Öztürk ile hayatını birleştiren Ebru Şancı evliliği ve özel hayatı hakkında yaptığı söylemlerle ve Instagram paylaşımlarla olay oluyor. Onlara bir yenisi daha eklendi. Eyüpspor'a transfer olan eşi Alpaslan Öztürk'le dalga geçen Şancı son paylaşımıyla güldürdü.
17 yaşındayken Brezilya'daki 2001 MİSS Globe güzellik yarışmasında birinci seçilen Ebru Şancı, Türkiye'ye gelip burada mankenliğe başladı.
2015 yılında evlenen Ebru Şancı ile Alpaslan Öztürk sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.
Ebru Şancı Öztürk, şu ifadeleri kullanmıştı: "Bizim kardeşimle çocukluğumuzda hiçbir doğum günümüz mutlu bitmezdi. Rahmetli babam, Allah rahmet eylesin tabi ki ama anneme hep bir zulmü vardı. Bize hiçbir zaman bir fiske vurmuşluğu yoktu ama özel günlerimizde nedense babamın içine şeytan kaçardı. Annemle birbirlerine girerlerdi, evdekiler giderdi, annemi döverdi. Pastalar çöpe atılırdı, biz o pastaları çöpten yerdik. Yani o yüzden doğum günleri bende travma. Ve gücüm yettiği sürece de çocuklarıma yapacağım. Mesela çocukluğumuzdan hiçbir tane doğum günü fotoğrafımız yok"