4 yıllık eski eşi bakın kim! 68 yaşındaki Nükhet Duru itirafları peş peşe sıraladı! O gerçek dikkat çekti! Meğer oğlunun babası...

Bizim camiamızda da başarıyla karşılıklı oluyordu bir dönem tiraj. Neden bir şarkıyı üç ay sevdirip, ondan bir şeyler kazanıp, üç ay sonra hatırlanmamak olsun? Yoksa 50 yıl boyunca aynı şarkıdan aynı alkışı alabilmek mi önemli? Bu bir ticaretse benimki daha uzun vadeli bir şey görünüyor"