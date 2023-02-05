4 yıllık eski eşi bakın kim! 68 yaşındaki Nükhet Duru itirafları peş peşe sıraladı! O gerçek dikkat çekti! Meğer oğlunun babası...
Ben Sana Vurgunum, Yaralım, Beni Benimle Bırak, Bir Nefes Gibi ve daha nicesiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Nükhet Duru, katıldığı bir televizyon programında samimi açıklamalarda bulundu. Kendisi ve özel hayatıyla ilgili itiraflarıyla dikkat çeken Duru, kısa sürede gündem oldu. Bunun üzerine hayatı merak edilen Duru'nun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın 68 yaşındaki Nükhet Duru'nun oğlunun babası kimmiş...
05.02.2023 18:58 - Son Güncelleme: 05.02.2023 18:58
Hülya Koçyiğit'in programına konuk olan Nükhet Duru, samimi açıklamalarda bulundu. Kendisi ve özel hayatıyla ilgili itiraflarıyla dikkat çeken Duru, şu ifadeleri kullandı: "Klasik olmak için çok çalıştım, inkar edemem.
Aldığı ödüllerini dağıttığını dile getiren sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle tuhaf durumlarım var. Kendime hayran olma korkusu var bende. 'Eğer bu yaptıklarımı beğenir de onun rüzgarında kendim salınırsam bir daha hiç ilerleyemem' diye düşünüyorum. Bu yüzden de önemsememeye çalışıyorum. Mesela dün yaptığım işi bugün hatırlamıyorum bile. Beş sene sonra hatırlarım"