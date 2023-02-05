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Haberler Magazin 4 yıllık eski eşi bakın kim! 68 yaşındaki Nükhet Duru itirafları peş peşe sıraladı! O gerçek dikkat çekti! Meğer oğlunun babası...

4 yıllık eski eşi bakın kim! 68 yaşındaki Nükhet Duru itirafları peş peşe sıraladı! O gerçek dikkat çekti! Meğer oğlunun babası...

Ben Sana Vurgunum, Yaralım, Beni Benimle Bırak, Bir Nefes Gibi ve daha nicesiyle hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Nükhet Duru, katıldığı bir televizyon programında samimi açıklamalarda bulundu. Kendisi ve özel hayatıyla ilgili itiraflarıyla dikkat çeken Duru, kısa sürede gündem oldu. Bunun üzerine hayatı merak edilen Duru'nun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın 68 yaşındaki Nükhet Duru'nun oğlunun babası kimmiş...

takvim.com.tr
05.02.2023 18:58 - Son Güncelleme: 05.02.2023 18:58
4 yıllık eski eşi bakın kim! 68 yaşındaki Nükhet Duru itirafları peş peşe sıraladı! O gerçek dikkat çekti! Meğer oğlunun babası...

Hülya Koçyiğit'in programına konuk olan Nükhet Duru, samimi açıklamalarda bulundu. Kendisi ve özel hayatıyla ilgili itiraflarıyla dikkat çeken Duru, şu ifadeleri kullandı: "Klasik olmak için çok çalıştım, inkar edemem.

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4 yıllık eski eşi bakın kim! 68 yaşındaki Nükhet Duru itirafları peş peşe sıraladı! O gerçek dikkat çekti! Meğer oğlunun babası...

Ben değişmez, klasik ve zamansız olmayı çok erken fark ettim ve orada durmayı seçtim. Çok acayip hit şarkılar yapabilirdim. Şükürler olsun tabii, bana önerilenler de vardı ve ben onlara 'Hayır' dediğimden arzu edilen tirajlar plakçılar tarafından edinilmiyordu.

4 yıllık eski eşi bakın kim! 68 yaşındaki Nükhet Duru itirafları peş peşe sıraladı! O gerçek dikkat çekti! Meğer oğlunun babası...

Bizim camiamızda da başarıyla karşılıklı oluyordu bir dönem tiraj. Neden bir şarkıyı üç ay sevdirip, ondan bir şeyler kazanıp, üç ay sonra hatırlanmamak olsun? Yoksa 50 yıl boyunca aynı şarkıdan aynı alkışı alabilmek mi önemli? Bu bir ticaretse benimki daha uzun vadeli bir şey görünüyor"

4 yıllık eski eşi bakın kim! 68 yaşındaki Nükhet Duru itirafları peş peşe sıraladı! O gerçek dikkat çekti! Meğer oğlunun babası...

Aldığı ödüllerini dağıttığını dile getiren sanatçı, sözlerini şöyle sürdürdü: "Böyle tuhaf durumlarım var. Kendime hayran olma korkusu var bende. 'Eğer bu yaptıklarımı beğenir de onun rüzgarında kendim salınırsam bir daha hiç ilerleyemem' diye düşünüyorum. Bu yüzden de önemsememeye çalışıyorum. Mesela dün yaptığım işi bugün hatırlamıyorum bile. Beş sene sonra hatırlarım"

4 yıllık eski eşi bakın kim! 68 yaşındaki Nükhet Duru itirafları peş peşe sıraladı! O gerçek dikkat çekti! Meğer oğlunun babası...

"UZAKLAŞTIĞIM İNSANLAR 'VEFASIZ' DEDİ"
Samimi açıklamalarda bulunan Duru, şu sözleriyle dikkat çekti: "Ben düşerken bir de sakar bir insan olduğum için genelde düşüyorum ve daha düşerken saliseler içinde 'Dur avucumu basayım da rahat kalkayım' diye düşüyorum.

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