İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi... Didem Kınalı’ya cinayet şoku! Didem Kınalı neye uğradığını şaşırdı! “Sevgilisini öldürmeye gidiyormuş...”
İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazınan ve Oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı, ekim ayında 'Sabırsız Nefsim' isimli bir single çıkararak şarkıcılığa adım atmıştı. Kariyeri kadar açıklamalarıyla da dikkat çeken ünlü isim, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. Ünlü oryantal, hayatının şokunu yaşadı. Aracını park etmesi için teslim ettiği bir otopark görevlisi, trafik çevirmesine yakalandı ve detaylar tüyler ürpertti. Kınalı, "Sevgilisini öldürmeye gidiyormuş" diyerek tüm yaşananları anlattı. İşte ayrıntılar...
05.02.2023 19:46 - Son Güncelleme: 05.02.2023 19:46
Oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'da sergilediği performanslarla adını geniş kitlelere duyurdu.