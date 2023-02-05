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Haberler Magazin İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi... Didem Kınalı’ya cinayet şoku! Didem Kınalı neye uğradığını şaşırdı! “Sevgilisini öldürmeye gidiyormuş...”

İbrahim Tatlıses'in gözdesiydi... Didem Kınalı’ya cinayet şoku! Didem Kınalı neye uğradığını şaşırdı! “Sevgilisini öldürmeye gidiyormuş...”

İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'da sergilediği performanslarla hafızalara kazınan ve Oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı, ekim ayında 'Sabırsız Nefsim' isimli bir single çıkararak şarkıcılığa adım atmıştı. Kariyeri kadar açıklamalarıyla da dikkat çeken ünlü isim, şimdi ise bambaşka bir olayla gündeme geldi. Ünlü oryantal, hayatının şokunu yaşadı. Aracını park etmesi için teslim ettiği bir otopark görevlisi, trafik çevirmesine yakalandı ve detaylar tüyler ürpertti. Kınalı, "Sevgilisini öldürmeye gidiyormuş" diyerek tüm yaşananları anlattı. İşte ayrıntılar...

takvim.com.tr
05.02.2023 19:46 - Son Güncelleme: 05.02.2023 19:46
İbrahim Tatlıses’in gözdesiydi... Didem Kınalı’ya cinayet şoku! Didem Kınalı neye uğradığını şaşırdı! “Sevgilisini öldürmeye gidiyormuş...”

Oryantal Didem olarak tanınan Didem Kınalı, İbrahim Tatlıses'in programı İbo Show'da sergilediği performanslarla adını geniş kitlelere duyurdu.

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İbrahim Tatlıses’in gözdesiydi... Didem Kınalı’ya cinayet şoku! Didem Kınalı neye uğradığını şaşırdı! “Sevgilisini öldürmeye gidiyormuş...”

Danslarıyla bir döneme damga vuran Kınalı, geçen ekim ayında 'Sabırsız Nefsim' isimli bir single çıkararak şarkıcılığa adım attı.

İbrahim Tatlıses’in gözdesiydi... Didem Kınalı’ya cinayet şoku! Didem Kınalı neye uğradığını şaşırdı! “Sevgilisini öldürmeye gidiyormuş...”

'Oryantal Didem' algısını yıkıp, 'şarkıcı Didem'e herkesi alıştırmak için çaba göstereceğini dile getiren Kınalı, geçen günlerde Maslak'ta bir mekanda sahne aldı ve basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İbrahim Tatlıses’in gözdesiydi... Didem Kınalı’ya cinayet şoku! Didem Kınalı neye uğradığını şaşırdı! “Sevgilisini öldürmeye gidiyormuş...”

"ARKADAŞLARIMDAN HAKARETLER DUYDUM"
Kınalı, konser öncesi şunları söyledi: "İlk kez sahneye çıkacağım. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Bu işi yapmamam gerektiği konusunda yakın arkadaşlarımdan hakaretler bile duydum.

İbrahim Tatlıses’in gözdesiydi... Didem Kınalı’ya cinayet şoku! Didem Kınalı neye uğradığını şaşırdı! “Sevgilisini öldürmeye gidiyormuş...”

Çok kişiyi çıkarttım hayatımdan. Ben dansımı da bırakmıyorum, dans etmezsem ölürüm. Afiş olmayan işlerde çıkacağım. Bu benim hayalimdi ve gerçekleştirdim. Beni görmek isteyen sahnelerime gelebilir"

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