Kısmetse Olur Yeliz Açıkel ve Erol Yıldırım’dan bomba görüntüler! Kısmetse Olur Yeliz ve Erol diskalifiye mi edildi, elendi mi? Mesajlar ifşa oldu, dışarıda buluştular...

Kısmetse Olur yarışmasında her geçen gün gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Entrikalı ilişkilerinin ardından ayrılma kararı alan Yeliz ve Erol çifti için yeni iddilar gündeme geldi. Son fragmanda yer almamaları çıkan iddiları doğruladı. Öykü Serter'in, "Çok net kurallarımızı açıklamıştım. Yarışmanın en birinci kuralı olan 'dışarıda görüşemezler' kuralını ihlal ettikleri için kırmızı kart gösteriyor ve diskalifiye ediyoruz." sözleriyle Yeliz ve Erol'u işaret ettiği düşünüldü. Peki, Kısmetse Olur Yeliz ve Erol diskalifiye mi edildi, elendi mi? Kısmetse Olur Yeliz ve Erol kimdir? İşte merak edilenler!