Kısmetse Olur yayından kalkıyor mu? O iddia kafa karıştırdı! Eski yarışmacı Didem Delen’den dikkat çeken yorum...
Öykü Serter'in sunumuyla izleyici karşısına çıkan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programıyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İlk günden beri kaos, ifşa, ve kavgayla gündeme gelen evlilik programı Rtük'ü harekete geçirdi. Rtük gelen şikayetlere kayıtsız kalamazken programın akıbeti merak konusu oldu. Program izleyicileri "Kısmetse Olur yayından kalkıyor mu?" sorusunun yanıtını aratmaya başladı. Tüm bunlar yaşanırken Kısmetse Olur'un eski yarışmacılarından Didem Delen'in konuyla ilgili yorumu da dikkat çekti. İşte detaylar...
06.01.2023 23:13 - Son Güncelleme: 06.01.2023 23:13
12 Aralık tarihinden beri YouTube platformunda yayınlanan Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yarışması, ilk günden bu yana kaos, ifşa, ve kavgayla sık sık gündeme geldi.
Televizyon ekranlarında izdivaç programlarını yasaklayan RTÜK'ün Youtube'da izleyenlerle buluşan "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" için harekete geçtiği ve denetleme yapacağı iddia edildi.