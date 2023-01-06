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Haberler Magazin 99 kiloya kadar çıkınca mide ameliyatı olmuştu! Oryantal Tanyeli’nin son halini gören tanıyamadı! 39 kilo veren Tanyeli artık bambaşka...

99 kiloya kadar çıkınca mide ameliyatı olmuştu! Oryantal Tanyeli’nin son halini gören tanıyamadı! 39 kilo veren Tanyeli artık bambaşka...

Asıl adı Öznur Kral olan Tanyeli, bir döneme kıvrak danslarıyla damga vurdu. 99 kiloya kadar çıkınca mide ameliyatı olan ünlü oryantal, verdiği kilolarla sık sık adından söz ettirdi. Doğum gününü kutlayan ve yeni yaşına tam 39 kilo vererek giren Tanyeli, sosyal medyada yayınladığı pozla görenleri şaşkına çevirdi. Doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan Tanyeli'nin son halini gören tanımakta zorlanırken "İğne ipliğe dönmüş", "Çok güzel olmuş", "Zayıflık yakışmış" yorumları yapıldı. İşte 51 yaşındaki Tanyeli'nin ağızları açık bırakan son hali...

takvim.com.tr
06.01.2023 22:02 - Son Güncelleme: 06.01.2023 22:02
99 kiloya kadar çıkınca mide ameliyatı olmuştu! Oryantal Tanyeli’nin son halini gören tanıyamadı! 39 kilo veren Tanyeli artık bambaşka...

Bir döneme danslarıyla damga vuran Tanyeli, yıllar önce yurt dışına taşınmış ve mide ameliyatı için Türkiye'ye dönmüştü.

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99 kiloya kadar çıkınca mide ameliyatı olmuştu! Oryantal Tanyeli’nin son halini gören tanıyamadı! 39 kilo veren Tanyeli artık bambaşka...

99 kiloya kadar çıkınca mide ameliyatı olan ünlü oryantal, verdiği kilolarla sık sık adından söz ettirdi.

99 kiloya kadar çıkınca mide ameliyatı olmuştu! Oryantal Tanyeli’nin son halini gören tanıyamadı! 39 kilo veren Tanyeli artık bambaşka...

Doğum gününe özel bir paylaşımda bulunan ünlü oryantal, son haliyle bir kez daha gündem oldu. Vücudunu saran pembe elbisesi ile kamera karşısına geçen oryantalin son halini gören inanamadı.

99 kiloya kadar çıkınca mide ameliyatı olmuştu! Oryantal Tanyeli’nin son halini gören tanıyamadı! 39 kilo veren Tanyeli artık bambaşka...

Yeni yaşına tam 39 kilo vererek giren Tanyeli için "İğne ipliğe dönmüş", "Çok güzel olmuş", "Zayıflık yakışmış" yorumları yapıldı.

99 kiloya kadar çıkınca mide ameliyatı olmuştu! Oryantal Tanyeli’nin son halini gören tanıyamadı! 39 kilo veren Tanyeli artık bambaşka...

99 kilodan 60 kiloya düşen Tanyeli'yi, doğum gününde aralarında Fatih Ürek'in de olduğu dostları yalnız bırakmadı.

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