Hadise göğüs dekolteli derin yırtmaçlı elbisesiyle çömelince olanlar oldu! Yorum üstüne yorum yağdı sosyal medya: "Biraz daha aç olmamış"
Hadise göğüs dekolteli derin yırtmaçlı elbisesiyle çömelince olanlar oldu! Yorum üstüne yorum yağdı, sosyal medya Hadise'yi konuşuyor. Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra konser maratonuna tüm hızla devam eden Hadise Instagram'da da oldukça aktif. Peş peşe yaptığı paylaşımlarla gündeme gelen Hadise bu kez de sarı elbisesiyle adından söz ettirdi. Çömelme pozuyla yorum yağmuruna tutulan Hadise'ye "Biraz daha aç olmamış" diyen de oldu, "Hadise Hanım ne yapıyorsunuz?" , "Sarı papatya" yorumları yapan da... İşte çok konuşulan o kare!
15.01.2023 09:40 - Son Güncelleme: 15.01.2023 09:58
Hadise göğüs dekoteli derin yırtmaçlı elbisesiyle çömelince olanlar oldu! Yorum üstüne yorum yağdı sosyal medyada "Biraz daha aç olmamış" diyen de oldu, "Hadise Hanım ne yapıyorsunuz?" diyen de...
Geçtiğimiz günlerde dansıyla gündeme gelen Hadise bu kez de sarı elbisesiyle verdiği pozla adından söz ettirdi.
Galatasaraylı Dries Mertens ve eşi ile geçtiğimiz hafta gecelerde görüntülenmişti Hadise... Sabaha kadar eğlendiler Mehmet Dinçerler sorusunu duyan Hadise'nin bakışı ise gündeme bomba gibi düştü.