RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Kısmetse Olur Yaren'in eski sevgilisi bakın hangi ünlü dizi oyuncusu çıktı "Biz o zamanlar..." Gören "Bu ikili ne alaka" dese de..."

Kısmetse Olur Yaren'in eski sevgilisi bakın hangi ünlü dizi oyuncusu çıktı "Biz o zamanlar..." Gören "Bu ikili ne alaka" dese de..."

5 yıl sonra Youtube platformunda Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yayınlanmaya başlayan programda skandal üzerine skandal yaşanıyor. Her biri estetik harikası olan gelin adaylarından Yaren'den çarpıcı açıklamalar geldi. Estetikleriyle sık sık gündeme gelen Yaren Dağ'ın eski sevgilisinin ünlü bir erkek oyuncu olduğu iddia edildi. Peki o isim kim?

27.03.2023 12:23 - Son Güncelleme: 27.03.2023 12:23
Kısmetse Olur Yaren’in eski sevgilisi bakın hangi ünlü dizi oyuncusu çıktı Biz o zamanlar... Gören Bu ikili ne alaka dese de...

Youtube'da yayınlanan ve geçmişleriyle çok konuşulan yarışmacıların yer aldığı sözde evlilik programı Kısmetse Olur'un yarışmacılarından Yaren Dağ hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı

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Kısmetse Olur Yaren’in eski sevgilisi bakın hangi ünlü dizi oyuncusu çıktı Biz o zamanlar... Gören Bu ikili ne alaka dese de...

YouTube'ta yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında gündem olan isimlerden biri de Yaren Dağ oldu.

Kısmetse Olur Yaren’in eski sevgilisi bakın hangi ünlü dizi oyuncusu çıktı Biz o zamanlar... Gören Bu ikili ne alaka dese de...

"Maddi gücü olan bir erkek arıyorum" sözleriyle olay yaratan Yaren Dağ hakkında olay bir iddia ortaya atıldı.

Kısmetse Olur Yaren’in eski sevgilisi bakın hangi ünlü dizi oyuncusu çıktı Biz o zamanlar... Gören Bu ikili ne alaka dese de...

Erkekler evinde bulunan Erhan Saffar ile aşk yaşayan Dağ'ın daha önce bir dönem yayınlanan Duy Beni dizisinin yıldızıyla beraber olduğu iddia edildi.

Kısmetse Olur Yaren’in eski sevgilisi bakın hangi ünlü dizi oyuncusu çıktı Biz o zamanlar... Gören Bu ikili ne alaka dese de...

Sosyal medyayı sallayan iddiaya göre Yaren Dağ daha önce Duy Beni dizisinde Kanat karakterine hayat veren Caner Topçu ile berabermiş.

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