Songül Karlı göğsünü gere gere paylaştı o kareler olay! Eski halinden eser kalmayan Songül Karlı'yı görenler: "Yine yaptı yapacağını"
Songül Karlı göğsünü gere gere paylaştı o kareler olay! Eski halinden eser kalmayan Songül Karlı'yı görenler, "Yine yaptı yapacağını" demeden geçmedi. Son dönemin çok konuşulan isimleri arasında yer alan Songül Karlı, Instagram paylaşımları ile sık sık adından söz ettiriyor. 49 yaşındaki bir çocuk annesi Songül Karlı'nın son paylaşımları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
27.03.2023 13:09 - Son Güncelleme: 27.03.2023 13:14
Songül Karlı göğsünü gere gere paylaştı o kareler olay! Eski halinden eser kalmayan Songül Karlı'yı görenler, "Yine yaptı yapacağını" demeden geçmedi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Songül Karlı Instagram'dan paylaştığı bu karelerle adından söz ettirdi.
SONGÜL VE TATLISES'E BAKIN!
Songül Karlı ile İbrahim Tatlıses'in yıllar önce İbo Show'da çekilen görüntüleri herkesin ağzını açık bıraktı. İşte sizler için derlediğimiz ünlülerin yıllar içindeki değişimleri...