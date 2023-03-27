Müge Anlı ’Rahmi Özkan’a da mesaj atıyorsunuz, bu adam 50 yıllık evli biraz edep’ dedi çileden çıktı! Rahmi Özkan’ın eşi Güzin Özkan...

Ancak bugün nikahları kıyılması beklenen çiftten ayrılık haberi geldi. "Anlaşamadık, pazar günü kayınvalide tarafından bir şey oldu o lafı 13 aydır hiç duymadım ilk defa duydum. Sonuç olarak aileme döneceğim" diyen Eda'nın ardından İsmail, "Bir kız benden habersiz bir milyar alıyorsa benim anama avradıma sövdürüyorsa ondan karı olmaz" dedi, Müge Anlı ise "Düzgün konuş" diyerek İsmail'e tepki gösterdi.