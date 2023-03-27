Müge Anlı 'Rahmi Özkan'a da mesaj atıyorsunuz bu adam 50 yıllık evli biraz edep' dedi çileden çıktı! Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan...
Müge Anlı 'Rahmi Özkan'a da mesaj atıyorsunuz, bu adam 50 yıllık evli biraz edep' dedi çileden çıktı! Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan sosyal medya gündeminde. Müge Anlı'ya çıkan İsmail ve Eda tüm Türkiye'yi ekran başına kilitlerken yaşanan son gelişme herkesi şaşkına çevirdi. Düğünleri yapılan ancak resmi olarak nikah kıyılmayan çiftin bugün en mutlu günü olması beklenirken ikiliden ayrılık kararı geldi. Kayınvalidesini annesinden daha çok sevdiğini söyleyen Eda 13 aydır yanında yaşadığı İsmail ile ayrılık kararı alırken, Müge Anlı TikTok'tan İsmail'e, "Senin asker yarin olayım mı" mesajı atan ve hiç tanımadığı İsmail için o dönem ailesini bile silecek kadar gözü dönen Eda'ya tepki gösterdi. Ardından Müge Anlı, "Biraz edep ya. Bu toplumu nereye götürmeye çalışıyorsunuz" diyerek Rahmi Özkan'a da mesaj atıldığını belirtti. Rahmi Özkan'ın evli olmasına rağmen gelen mesajlarla şoke olduğunu belirten Anlı açtı ağzını yumdu gözünü.
Müge Anlı 'Rahmi Özkan'a da mesaj atıyorsunuz, bu adam 50 yıllık evli biraz edep' dedi çileden çıktı! Rahmi Özkan'ın eşi Güzin Özkan sosyal medya gündeminde.
Gelinlik giymişti ama dünyaevine girememişti. Müge Anlı, Eda ve sevgilisi İsmail'in ailelerinin de rızasını canlı yayında almalarının sonucunda nikah kıymaları için çifte yardım eli uzattı.
Birlikte ilk iftarlarını açan aile durumu tatlıya bağladı. Müge Anlı'ya teşekkür eden Eda ve İsmail'in heyecanlı oldukları gözlerinden belliydi.
Ancak bugün nikahları kıyılması beklenen çiftten ayrılık haberi geldi. "Anlaşamadık, pazar günü kayınvalide tarafından bir şey oldu o lafı 13 aydır hiç duymadım ilk defa duydum. Sonuç olarak aileme döneceğim" diyen Eda'nın ardından İsmail, "Bir kız benden habersiz bir milyar alıyorsa benim anama avradıma sövdürüyorsa ondan karı olmaz" dedi, Müge Anlı ise "Düzgün konuş" diyerek İsmail'e tepki gösterdi.
Nikah işlemleri için 945 lira para veremeyeceğini söyleyen ve kız tarafının bu parayı ödemesini isteyene erkek tarafı herkesi çileden çıkarırken, 4.5 ay önce yaşanan bir olay olduğunun ortaya çıkması ile İsmail'in Eda'dan ayrılmak için bahane öne sürdüğü yönünde düşünceler oluşurken Müge Anlı, Eda'ya, "Ben de seni o zaman okumaya göndereyim" dedi.