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Kısmetse Olur Yaren'in 10 bin Euro'luk poposu düştü! Estetikle bu hale gelen Yaren'in kalçası şak diye yerlerde bunu da gördük

5 yıl sonra Youtube platformunda Kısmetse Olur: Aşkın Gücü adıyla yayınlanmaya başlayan sözde evlilik programında skandal üzerine skandal yaşanıyor. Her biri estetik harikası olan gelin adaylarından Yaren hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. Yarışmanın başından bu yana sivri tavırları, Instagram'da gerçeğiyle uzaktan yakından en ufak benzerliği olmayan photoshoplu fotoğraflarıyla gündeme gelen Yaren isimli yarışmacının poposunun düştüğü iddia edildi. İşte detaylar...

14.01.2023 10:10 - Son Güncelleme: 14.01.2023 10:14
Türk televizyonları bunu da gördü! Kısmetse Olur Yaren’in 10 bin Euro’luk poposu düştü! Estetikle bu hale gelen Yaren’in kalçası...

Youtube'da yayınlanan ve geçmişleriyle çok konuşulan yarışmacıların yer aldığı sözde evlilik programı Kısmetse Olur'un yarışmacılarından Yaren Dağ hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları...

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Türk televizyonları bunu da gördü! Kısmetse Olur Yaren’in 10 bin Euro’luk poposu düştü! Estetikle bu hale gelen Yaren’in kalçası...

YouTube'ta yayın hayatına başlayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programında gündem olan isimlerden biri de Yaren Dağ oldu.

Türk televizyonları bunu da gördü! Kısmetse Olur Yaren’in 10 bin Euro’luk poposu düştü! Estetikle bu hale gelen Yaren’in kalçası...

"Maddi gücü olan bir erkek arıyorum" sözleriyle olay yaratan Yaren Dağ hakkında olay bir iddia ortaya atıldı.

Türk televizyonları bunu da gördü! Kısmetse Olur Yaren’in 10 bin Euro’luk poposu düştü! Estetikle bu hale gelen Yaren’in kalçası...

Yarışmanın ikinci gününde poposunun implant olduğunu ve bu implant için 10 bin Euro harcadığını belirten Yaren'in, geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümde kalçasındaki değişiklik gözlerden kaçmadı.

Türk televizyonları bunu da gördü! Kısmetse Olur Yaren’in 10 bin Euro’luk poposu düştü! Estetikle bu hale gelen Yaren’in kalçası...

Yaren'in 25. bölümde orantısız ve düşük duran kalçası, implantının düştüğü iddiasını gündeme getirdi.

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