Sabancı Ailesi'nin haylaz çocuğu Emrecan Sabancı'nın 'tuvalet' krizi! Gittiği mekanda olay çıkardı yumruk ve sandalyeler havada uçtu.

O sırada mekanda olan bir arkadaşım, kavga sırasında çektiği videoyu gönderdi. Gencecik yaşta birçok erkeğin karıştığı kavgada herkes birbirini yumrukluyor. Yumruklaşanlar arasında Emrecan da var, hatta üzeri çıplak kavga ediyor. Artık üzerindeki kıyafetine ne olduysa!