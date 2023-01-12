Sabancı Ailesi'nin haylaz çocuğu Emrecan Sabancı'nın ‘tuvalet’ krizi! Gittiği mekanda olay çıkardı yumruk ve sandalyeler havada uçtu
Sabancı Ailesi'nin haylaz çocuğu Emrecan Sabancı'nın 'tuvalet' krizi! Gittiği mekanda olay çıkardı yumruk ve sandalyeler havada uçtu. Ünlü iş insanı Ali Sabancı'nın oğlu Emrecan Sabancı geçtiğimiz yıl da bir mekanda kavga edip polislere saldırmıştı. 22 yaşındaki Emrecan, bu kez Bebek'in en ünlü mekanlarından birinde yumruk yumruğa kavga etti. İddialara göre müşterilerden biri tuvalete gitmek için Emrecan Sabancı'nın oturduğu masanın önünden geçmek istedi. Ancak Sabancı, "Buradan geçemezsin, arkadan dolaş" dedi. Bu sözlerin ardından ortalık savaş alanına döndü. Olaya ikilinin arkadaşları da dahil olunca sandalyeler, yumruklar havada uçuştu.
12.01.2023 10:12 - Son Güncelleme: 12.01.2023 10:12
Sabancı Ailesi'nin haylaz çocuğu Emrecan Sabancı'nın 'tuvalet' krizi! Gittiği mekanda olay çıkardı yumruk ve sandalyeler havada uçtu.
Ünlü iş insanları Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı'nın 22 yaşındaki büyük oğlu Emrecan yine başını belaya soktu.
Sabah'tan Bülent Cankurt'un haberine göre, 2021 yılında bir mekanda kavga edip sonrasında da polislerle tartışan ve karakolluk olan Emrecan Sabancı, önceki akşam da Bebek'in en ünlü mekanında kavga çıkardı.