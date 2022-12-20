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Haberler Magazin Ebru Gündeş'ten Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı'ya düğün jesti! Yazın nikah masasına oturacaklar: "Sahnede şahitlik etmek istiyorum"

Ebru Gündeş'ten Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı'ya düğün jesti! Yazın nikah masasına oturacaklar: "Sahnede şahitlik etmek istiyorum"

Ebru Gündeş'ten Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı'ya düğün jesti! Yazın nikah masasına oturacak olan Mustafa Aksakallı ile Ezgi Mola'nın düğünüyle ilgili ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Ezgi Mola'yı arayan Ebru Gündeş düğünde sahne almak istediğini ifade etti. İşte detaylar...

20.12.2022 12:40 - Son Güncelleme: 20.12.2022 12:46
Ebru Gündeş’ten Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı’ya düğün jesti! Yazın nikah masasına oturacaklar: Sahnede şahitlik etmek istiyorum

"SAHNEDE ŞAHİTLİK ETMEK İSTİYORUM"

Yazın nikah masasına oturacak olan Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı'ya Ebru Gündeş'ten düğün jesti!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ebru Gündeş’ten Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı’ya düğün jesti! Yazın nikah masasına oturacaklar: Sahnede şahitlik etmek istiyorum

SAHNE ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATTI

Reza Zarrab'dan boşandıktan sonra adı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile anılan ve geçtiğimiz günlerde aşkları belgelenen şarkıcının sahne ücreti ortaya çıkmıştı. Sanatçının gelen sahne tekliflerinden 100 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 800 bin TL) istediği iddia edilmişti.

Ebru Gündeş’ten Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı’ya düğün jesti! Yazın nikah masasına oturacaklar: Sahnede şahitlik etmek istiyorum

Ebru Gündeş, Ezgi Mola'nın düğünü için harekete geçti.

Ebru Gündeş’ten Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı’ya düğün jesti! Yazın nikah masasına oturacaklar: Sahnede şahitlik etmek istiyorum

Birçok eğlence mekanı işleten Mustafa Aksakallı ile yıllardır ilişki yaşayan ünlü oyuncu Ezgi Mola, önümüzdeki sene için evlilik planları yapmaya başladı.

Ebru Gündeş’ten Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı’ya düğün jesti! Yazın nikah masasına oturacaklar: Sahnede şahitlik etmek istiyorum

Son olarak Ebru Gündeş'ten, evinde şarkı söylerken çektiği videolarla sık sık kendisine tatlı göndermeler yapan Ezgi Mola'ya, büyük jest geldi. Sanatçı, yaz aylarında işletmeci Mustafa Aksakallı'yla nikah masasına oturmaya hazırlanan oyuncunun düğününde sahne alacak.

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