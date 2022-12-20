Ebru Gündeş'ten Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı'ya düğün jesti! Yazın nikah masasına oturacaklar: "Sahnede şahitlik etmek istiyorum"

SAHNE ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATTI

Reza Zarrab'dan boşandıktan sonra adı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile anılan ve geçtiğimiz günlerde aşkları belgelenen şarkıcının sahne ücreti ortaya çıkmıştı. Sanatçının gelen sahne tekliflerinden 100 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 800 bin TL) istediği iddia edilmişti.