Ebru Gündeş'ten Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı'ya düğün jesti! Yazın nikah masasına oturacaklar: "Sahnede şahitlik etmek istiyorum"
Ebru Gündeş'ten Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı'ya düğün jesti! Yazın nikah masasına oturacak olan Mustafa Aksakallı ile Ezgi Mola'nın düğünüyle ilgili ortaya atılan iddia gündeme bomba gibi düştü. Ezgi Mola'yı arayan Ebru Gündeş düğünde sahne almak istediğini ifade etti. İşte detaylar...
20.12.2022 12:40 - Son Güncelleme: 20.12.2022 12:46
"SAHNEDE ŞAHİTLİK ETMEK İSTİYORUM"
Yazın nikah masasına oturacak olan Ezgi Mola ile sevgilisi Mustafa Aksakallı'ya Ebru Gündeş'ten düğün jesti!
SAHNE ÜCRETİ DUDAK UÇUKLATTI
Reza Zarrab'dan boşandıktan sonra adı Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile anılan ve geçtiğimiz günlerde aşkları belgelenen şarkıcının sahne ücreti ortaya çıkmıştı. Sanatçının gelen sahne tekliflerinden 100 bin dolar (yaklaşık 1 milyon 800 bin TL) istediği iddia edilmişti.
Birçok eğlence mekanı işleten Mustafa Aksakallı ile yıllardır ilişki yaşayan ünlü oyuncu Ezgi Mola, önümüzdeki sene için evlilik planları yapmaya başladı.