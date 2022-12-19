Müge Anlı'dan Kim Milyoner Olmak İster itirafı! Meğer 1 MİLYONLUK soruyla tarihe geçecekmiş: "Süt dişi kaç tane diye bile sordular hala içimde yara"
Müge Anlı'dan Kim Milyoner Olmak İster itirafı! Meğer 1 MİLYONLUK soruyu açtırarak tarihe geçecekmiş... Bugün Müge Anlı canlı yayınında hem 3000. bölümü hem de doğum gününü kutlayan Müge Anlı'ya Atv yöneticilerinden 3000. programa özel ödül geldi. Ödülü Kim Milyoner Olmak İster'in yapımcısı Mehmet Çam'dan alan Müge Anlı tüm atv yönetimine teşekkür ederken yarışmayla ilgili anısını paylaştı. "İlk 5 soruda 'süt dişi kaç tanedir?' falanı bile sordular bana. Hala içimde yara olarak kaldı 1 milyon TL'lik soruyu açtırmamak" diyen Müge Anlı'ya Kim Milyoner Olmak İster'de bakın hangi sorular sorulmuş...
"SÜT DİŞİ KAÇ TANE DİYE BİLE SORDULAR HALA İÇİMDE YARA"
Müge Anlı'dan Kim Milyoner Olmak İster itirafı! Meğer 1 MİLYONLUK soruyla tarihe geçecekmiş:
15 SEZONDA SAYISIZ BAŞARI, SONSUZ GÜVEN
Anlı, 15 sezon boyunca ekranda 4 bin 91 kayıp buldu, ayrı düşmüş 993 aileyi birbirileriyle kavuşturdu. 206 tane cinayet dosyası aydınlattı, Cumhurbaşkanı ve eşinin desteği ile başlattığı okuma-yazma seferberliğinde 1 milyon 500 bin vatandaş okuryazar olarak belgelerini aldı ve bu rakamla cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı.
Kaybolma riski yüksek 62 bini aşkın vatandaşımıza sevgi izi yaptırıldı. Türkiye'nin en geniş evcil hayvan platformu olan Patibuldular ile 665 kayıp can dostu yuvalarına geri döndü. 22 bin 157 tekerlekli, 2855 akülü olmak üzere toplamda 25 bin 42 sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 15 bin 74 öğrenciye kırtasiye ve giyecek, teknolojik desteğe ihtiyaç duyan 95 öğrenciye tablet, 302 okula bilgisayar, fotokopi ve projeksiyon cihazı gönderildi. 900 izleyiciye Müge Anlı kendi kıyafetlerini hediye etti.
3 bin program boyunca ilk günkü gibi heyecanla çalışan, 3'ü sabit 41'i mobil toplamda 44 aşevi kazandırarak Türkiye'nin en büyük aşevi filosu kuruldu. Arakanlı Müslümanlar için Bangladeş'te 492 konutluk "Müge Anı ve Dostları Mahallesi" inşa edildi.atv yöneticilerinden Müge Anlı'ya 3000. programa özel ödül geldi.