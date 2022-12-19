Müge Anlı'dan Kim Milyoner Olmak İster itirafı! Meğer 1 MİLYONLUK soruyla tarihe geçecekmiş: "Süt dişi kaç tane diye bile sordular hala içimde yara"

Kaybolma riski yüksek 62 bini aşkın vatandaşımıza sevgi izi yaptırıldı. Türkiye'nin en geniş evcil hayvan platformu olan Patibuldular ile 665 kayıp can dostu yuvalarına geri döndü. 22 bin 157 tekerlekli, 2855 akülü olmak üzere toplamda 25 bin 42 sandalye ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. 15 bin 74 öğrenciye kırtasiye ve giyecek, teknolojik desteğe ihtiyaç duyan 95 öğrenciye tablet, 302 okula bilgisayar, fotokopi ve projeksiyon cihazı gönderildi. 900 izleyiciye Müge Anlı kendi kıyafetlerini hediye etti.